New York tar nytt vaksinegrep – betaler 100 dollar per stikk

Ordføreren i New York har sett seg lei vaksinenølere. Nå åpner han lommeboka.

Fra og med fredag vil alle innbyggere i New York City motta 100 dollar sammen med sin første vaksinedose. Det kunngjør ordfører ordfører Bill de Blasio onsdag.

Ifølge de Blasio vil insentivet på drøyt 880 kroner utgjøre en stor forskjell.

– Vi ønsker å fremskynde vaksineringsprosessen ved å si at vi vil gi deg et ekstra, personlig insentiv for å bli vaksinert med en gang, legger de Blasio til.

54 prosent av New Yorks innbyggere har så langt fått første vaksinedose. Ordføreren har en tydelig beskjed til de som nå er bitre for at sprøytestikket deres kom uten gavekort på kjøpet:

– Gratulerer. Dere ble vaksinert. Dere ble beskyttet fra koronaviruset. Det var gratis, det var en riktig avgjørelse. Belønningen var at dere var trygge, og dere er i live, sier de Blasio.

Mandag kunngjorde de Blasio at alle offentlige ansatte i byen vil være fullvaksinert, eller gjennomgå ukentlige koronatester. Onsdag fulgte guvernør Andrew Cuomo i delstaten New York etter, for å få bukt med de økende smittetilfellene.

– Det er smart, det er rettferdig og i alles interesse, sier Cuomo ifølge Associated Press.

New Yorks 100 dollar-påfunn er det siste i en lang rekke insentiver som skal oppmuntre amerikanerne til å bli vaksinert. Tidligere har enkelte delstater gitt ut gratis øl og cannabis til vaksinerte, mens Ohio opprettet et eget vaksinelotteri. Likevel brer vaksineskepsisen om seg i USA, som tidligere ledet det globale vaksinekappløpet.