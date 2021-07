«De skaper et skremselsbilde som ikke eksisterer»

Tiden er inne for at Senterpartiet ser seg selv i speilet.

Norsk kriseberedskap er på et historisk toppnivå. Aldri før har Norge vært bedre rustet til å håndtere skarpe oppdrag og kriser enn etter åtte år med Erna Solberg som statsminister. 22. juli 2011 ble et viktig vendepunkt, spesielt for måten man forebygger og håndterer kriser.

Rapportene etter terroren var brutale: Vi var ikke godt nok forberedt. Norges beredskap trengte en skikkelig oppreising.

10 argumenter:

Etter åtte år med en Høyre-ledet regjering er situasjonen en annen:

Det er ansatt over 2500 flere operative politifolk i hele Norge

Vi har opprettet egne forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt

Politiet har fått et eget cyberkrimsenter for å jobbe med digital kriminalitet

Vi har nye rednings- og politihelikoptre som er klare til å rykke ut døgnet rundt

Økt og planmessig trening for etterforskere og innsatspersonell (hhv. 48 og 103 timer årlig)

Beredskapstroppen er blitt 60% større enn den var ved regjeringsskiftet i 2013

Regjeringen har fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli

Det er bygget et nasjonalt beredskapssenter

Politiets driftsbudsjetter er økt med 4,2 milliarder, og Forsvarets budsjetter er 50% større nå enn i 2013

Det er gjennomført flere reformer og samfunnsendringer basert på risiko og sårbarhetsanalyser (ROS).

Denne (ufullstendige) listen med åpenbart offensive tiltak, kaller Senterpartiet «flaks». Forstå det den som kan.

Hvis jeg skulle ha listet opp alle reformene, alle investeringene, alle styrkingene, alle tiltakene på feltene, hadde dette innlegget blitt så langt at det ikke hadde kommet på trykk.

Hovedoppsummeringen er at beredskapen fungerer.

I Nyhetskanalen onsdag 28. juli sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) at det er kommunene som skal bestemme om de skal ha lensmannskontor eller ikke. Hun ser helt bort fra risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) både hos politiet og i kommunene.

Senterpartiet må se seg selv i speilet

Tiden er inne for at Senterpartiet ser seg selv i speilet. De har selv sørget for i sin rødgrønne regjering å innføre samhandlingsreformen som sendte pasienter ut av sykehusene og tilbake til kommunene.

De kritiserer ambulansetjenesten, til tross for at den er blitt både billigere og bedre for folk flest. De gir inntrykk av at den største trusselen er at det kommer 100 000 russere ridende på hest over russergrensen i Finnmark.

Trusselen er at Norge – kysten – og fjordene blir brukt som plattform for å nå andre deler av Europa med våpen. Derfor anskaffer vi nye fly, nye u-båter og masse annet materiell.

Det som betyr noe når krisen treffer, er lederskap, vurderingsevne, handlekraft, og at det er vilje, mot og styrke til stå igjennom krisen.

Men vi kan bli bedre – mange småkommuner har slitt med krisehåndtering. ROS analyser viser at selv den daglige drift er utfordrende flere steder. Likevel kjemper Sp mot kommunereform. Jeg håper inderlig Sp setter seg ned og lærer mer om beredskap. Jeg har selv jobbet 25 år med beredskap på ulikt nivå før jeg ble stortingsrepresentant.

Et fugleskremsel

Skremselsbildet Sp prøver å skape eksisterer ikke i virkeligheten. Selv språkbruken og sammenligningene er så virkelighetsfjern at det er utfordrende å ta kronikken på alvor.

De som vil ha mest nytte av en totalberedskapskommisjon er nok Senterpartiet selv. Da kan de kanskje lære en ting eller to om hvordan det faktisk står til i dette landet.

Norge på sitt beste er når vi politikere kan samarbeide om de virkelig store prosjektene for landet vårt. Beredskap er et sånt prosjekt. Det vil tjene Sp, og det øvrige samfunnet, om Sp fokuserte mer på å samarbeide fremfor å være et politisk fugleskremsel som sammenligner landets beredskap med bilkjøring.

