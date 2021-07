Solberg om den videre gjenåpningen: – Kan klare det om to uker, slik det ligger an nå

Statsminister Erna Solberg føler seg trygg på at trinn fire av gjenåpningsplanen kan iverksettes om to uker.

Onsdag offentliggjorde regjeringen at trinn fire av den planlagte gjenåpningen utsettes med minst to uker.

– Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn fire vil skje i midten av august, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Optimistisk statsminister

Helseministeren ledet pressekonferansen i Erna Solbergs fravær. Statsministeren har nemlig sparket i gang valgkampen, og onsdag besøker hun Frøya. Fra den naturskjønne øya i Trøndelag har Solberg gode nyheter.

Selv om mange ble skuffet over utsettelsen, føler statsministeren seg trygg på at to uker er alt som skal til før samfunnet er klart for videre gjenåpning.

– Jeg tror vi kan klare det om en fjorten dagers tid, slik det ligger an nå, med mindre vi får noen overraskelser, sier Solberg til TV 2.

Hun forteller at regjeringen ønsker å vaksinere flere før man åpner opp samfunnet ytterligere.

– Vi skal vaksinere ganske mange de neste to ukene, det er det vi er mest opptatt av å få til. Så skal vi vurdere dette om fjorten dager, forteller statsministeren.

Prioriterer skolene

Der hvor samfunnet må utsette en retur til normal med minst to uker, er regjeringen opptatt av at barn og unge skal få en snarlig retur til hverdagen.

– Det at universitet, høyskoler, barnehager og skoler kan begynne på en normal vei, blir viktig. Da er det viktig at vi ikke åpner alt annet, slik at vi må trekke tilbake og faktisk må gå noen skritt tilbake fordi smitten blir for høy, påpeker Solberg.

Så lenge alle husker på å følge smittevernreglene, føler statsministeren seg trygg på at vi kan entre trinn fire innen kort tid:

– Jeg har stor tro på at vi skal klare dette, hvis vi alle legger godsiden til og ikke tar for mye risiko, avslutter Solberg.