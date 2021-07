Starter etterforskning etter svane-angrep: – Hun prøvde virkelig å knyte om halsen på den

Politiet bekrefter at de etterforsker det som omtales som et «brutalt angrep» på en svane, på Grodås i Volda.

Tirsdag kveld var Ida Ørstavik, sønnen hennes og firmenningen hans nede ved Hornindalsvatnet i Volda for å bade, da de ble utsatt for det Ørstavik beskriver som en «traumatiserende og brutal opplevelse».

– Sønnen min og tremenningen hans satt og matet denne svanen med litt gress, da den plutselig flakset til med vingene mot tre hunder som kom imot den, forteller hun til TV 2.

– Gutten min sa at hundene hadde bjeffet, men jeg stod et stykke unna, så det fikk jeg ikke med meg, sier Ørstavik.

MENNESKEVENN: Oskar Ørstavik Lianes (6) og Matheo Yksnøy (6) ble vitner til angrepet på svanen. Foto: Privat

Hundene var festet i magebeltet til en kvinne.

– I sidesynet kunne jeg plutselig se at hundeeieren stod og knakk rundt halsen på svanen, forteller hun videre.

Det var Fjordingen som først omtalte saken.

– Hun sa hun ville drepe svanen

Ørstavik sier at hun løp mot kvinnen for å få henne til å slippe taket om halsen til svanen. En bobilturist fra Nederland løp også bort for å dra hundene bort fra fuglen.

– Men de satt jo fast i magebeltet hennes, samtidig som at hun stod der og prøvde å kverke denne svanen, fortsetter Ørstavik.

Flere andre personer skal ha strømmet til for å få kvinnen til å slippe taket.

– Hun sa gjentatte ganger at hun ville drepe svanen. Hun tok flere tak, og prøvde virkelig å knyte om halsen på den. Det er noe av det styggeste jeg har sett, sier Ørstavik.

Kvinnen slapp omsider svanen, og kjørte fra stedet. En av personene på stedet noterte registreringsnummeret på bilen hennes, og saken ble anmeldt til politiet.

Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter til TV 2 at de har opprettet en sak i forbindelse med hendelsen. De forteller også at kvinnen som skal ha begått angrepet mot svanen selv har tatt kontakt med politiet.

I LIVE: Svanen bærer ifølge veterinær Jan Valheim tydelig preg av å være skadd. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Vi håper vi slipper å avlive den

Veterinær Jan Valheim har undersøkt svanen.

– Jeg har vært dyrlege i 37 år, svanepraksisen er imidlertid likevel beskjeden. Men det er ikke tvil om at denne svanen bærer preg av å ha blitt mishandlet, sier Valheim til TV 2.

Ifølge Valheim har svanen flere skrubbsår, uten at han for sikkert kan verifisere at dette skyldes møtet med kvinnen og hundene.

OVERVÅKES: Det er foreløpig uvisst om svanen må avlives eller ikke. Foto: Frode Sunde/TV2

– Men det mest markerte preget er at halsen er kraftig forvridd. Spiserøret til svanen skal egentlig være litt til venstre i halsen, men på denne svanen så er det forskjøvet over til høyre, sier veterinæren.

Han forteller videre at han har vært i kontakt med en spesialist som sa at «slik skal det absolutt ikke være».

Valheim sier at han senere skal forsøke å sende en sonde ned halsen på svanen, eventuelt gjøre en røntgenundersøkelse.

– Poenget er at den må spise igjen. De som jeg har snakket med i dag som har greie på store fugler sier at man bør vente et døgn eller to, og om den ikke spiser igjen da, så bør den avlives.

– Det er en ganske stor oppstandelse her. Hundrevis av observatører sitter og venter på at den skal spise igjen. Men det jeg er mest opptatt av, er at dyr ikke skal lide i utrengsmål, selv om jeg håper at vi slipper å avlive den, fortsetter veterinæren.

– Den kommer stadig tilbake

Ida Ørstavik forteller at hun opplevde svanen som å være veldig snill.

Hotellsjef ved Hotel Raftevold på Grodås, Elisabet Løvlid, deler det inntrykket. Hun sier at svanen gjerne lar seg mate av mennesker.

FÆLT: Hotellsjef Elisabet Løvlid, med den skadde svanen i bakgrunn. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Den har ofte holdt til i hagen vår ved hotellet. Den har rett og slett blitt litt nærgående, men ikke aggressiv. Ikke mot folk i hvert fall, selv om den reagerer litt på hunder. Jeg har hørt historier om at den har løpt etter hunder, forteller hun til TV 2.

Hotellsjefen sier at de ved gjentatte anledninger har forsøkt å geleide svanen ut til vannet, men at den stadig har returnert til hotellets hage.

– Etter at hun ble skadet, så har hun ligget i hagen her i hele dag. Vi har prøvd å gi henne litt mat, men det har ikke vært så lett. Jeg synes at det er fælt at noen har gjort noe sånt som dette, sier hotellsjefen.