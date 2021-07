Vålerenga har ansatt ny hovedtrener: – Vi skal ta tilbake tronen

For kort tid siden ble det bekreftet at Roy Johansen var ferdig som hovedtrener for Vålerenga. Nå bekrefter Vålerengas sportssjef Frikk Juell at erstatteren er på plass.

TV 2 kunne forrige uke erfare at Kenneth Larsen ble Vålerengas nye trener.

Med seg i trenerteamet får han Espen «Shampo» Knutsen som assistent. Joachim Svendsen fortsetter som keepertrener, mens Jon Aase fortsetter i sin rolle som fysisk trener.

– Vi skal ta tilbake tronen, sier Larsen til TV 2.

– Vålerenga er Oslos stolthet, så det er et stort press, men jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang. Spør du meg, så har vi de beste spillerne i landet. Vi har det beste laget til nå. Vi har et vinnerlag og vi bør bli mestere i år, men det tenker nok flere lag også, sier Larsen.

Den nye hovedtreneren er en ekte Vålerenga-gutt og spilte bortimot hele karrieren for hovedstadslaget. Med totalt 492 kamper er det kun fem spillere som har flere kamper for Vålerenga enn Larsen. Det er også kun fem spillere som har flere målpoeng enn Larsens 378 i Vålerengas historie,

Sportssjef i Vålerenga Frikk Juell forklarer ansettelsen slik:

– Vi har hatt mange gode samtaler, og vi føler oss trygge på at dette trenerteamet representerer og deler de spillemessige og utviklingsmessige visjonene som klubben har. Kenneth og Espen tar selvsagt med seg mye erfaring, men det er det brede spektret av kvaliteter som gjør dette til en veldig fin duo, sier Juell til TV 2.

Espen Knutsen var hovedtrener fra 2006 til 2016. Etter dette ble han sportslig leder, før han forrige sesong hadde en administrativ rolle. Nå returnerer klubb-legenden til trenerbenken.

– Jeg synes det er supergøy å være tilbake og gleder meg stort. Jeg har store forhåpninger for sesongen, sier Espen Knutsen til Vålerengas hjemmeside.

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik er spent på å se hvilken retning Vålerenga tar etter nyansettelsen.

– Kenneth har gjort en god jobb med Lørenskog, selv om dette selvfølgelig er ett stort steg opp. I VIF forventes det resultater fort. Ikke minst nå i ny hall, som gir enda bedre forutsetninger for sportslig satsning. Nå får han med seg kompisen Espen Knutsen som assistent. En erfaren trenerduo, som er flasket opp på Jordal. Det skal bli spennende å se hvilken retning de tar dette VIF-laget, sier Erevik.