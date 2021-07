Raser over smittekart: – Det er totalt misvisende

I Lyngen kommune befinner det seg kun én person som er registrert smittet. Likevel er kommunen rød på VGs kart over smittetrykket i landets kommuner.

– Det er jo totalt misvisende, for vi har ingen smitte i Lyngen, og har stort sett ikke hatt smitte det siste året heller, sier Dan-Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen.

På smittekartet til VG ble Lyngen kommune i Troms nylig markert som mørkerød fordi det er påvist smitte blant fem innbyggere de siste to ukene.

Kun én av dem har imidlertid vært i kommunen den siste tiden, de andre er kun folkeregistrert der.

– Det ser veldig dårlig ut. VG er en nyhetskanal mange bruker når de skal ut å reise, og det at vi er mørkerøde vil jo indikere at vi har mye smitte i kommunen, sier Johnsen.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

Frykter at turister skremmes vekk

Fire av de fem smittede innbyggerne er knyttet til en fiskebåt utenfor kommunens grenser. Ordføreren frykter at VGs smittekart skremmer turister fra å komme.

– Det er veldig mange som har sendt tilbakemeldinger og spørsmål rundt hvor smitten er, og hvor farlig det er å komme til Lyngen. På vegne av turistnæringen er jeg faktisk veldig, veldig bekymret for en sånn feilinformasjon, sier Johnsen.

RØD: Onsdag ettermiddag var Lyngen kommune rød i VGs smittekart, etter å tidligere ha vært mørkerød. Foto: Skjermdump/VG

I løpet av dagen onsdag gikk kommunen fra mørkerød til rød på VGs smittekart.

Kommuneoverlege i Lyngen, Hans-Olav Holtermann Eriksen, presiserer også at det ikke stemmer at kommunen har mye smitte.

– Det er ingen grunn til å tro at det er noe ukjent smitte i Lyngen. Vi har veldig god kontroll, og god oversikt over både denne ene smittede og de andre som er registrert bosatt i kommunen, sier Holtermann Eriksen.

– Kan ikke legge enkelte føringer for hver kommune

VG svarer at oversikten deres er basert på tallene fra Folkehelseinstituttet hvor det meldes inn smittede.

– Vi velger å bruke den databasen fordi det er den eneste kvalitetssikrede databasen over smittede i Norge. Så lenge det er rødt der, vil det også være rødt i vårt kart, sier leder for nyhetsavdelingen i VG, Eva-Therese Loo Grøttum.

Hun forstår at kommunen er fortvilet, men forklarer at de ikke kan følge med på hvor innbyggerne befinner seg.

– Jeg har forståelse for at de synes det er vanskelig når det ifølge dem er sånn at disse personene ikke er til stede i kommunen, sier Loo Grøttum.

Hun forklarer at de ikke har mulighet til å legge inn manuelle føringer for hver enkelt kommune i kartet, men at de har en løsning der kommunen kan sende inn kommentarer om smittesituasjonen som VG kan publisere ut i sin koronaspesial.

– Hvis vi skulle gått inn og gjort enkelte føringer for alle kommunene i Norge, så ville vi ikke kunnet gjøre noe annet. Det har vi rett og slett ikke kapasitet til, sier Loo Grøttum.