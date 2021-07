Butikken fikk halvert omsetningen etter stengte veier over Bryggen: – Har vært brutalt

For andre året på rad er Bryggen og Torget i Bergen stengt for privatbiler og motorsykler i sommermånedene. Målet med prosjektet er å flytte over 10.000 biler ut av sentrum – og er en del av Miljøløftet, som vil redusere trafikken i gatene av sentrumskjernen.

BERGEN: Lise Redfern fikk besøk av partileder Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Joakim Birkelund / TV 2

Torsdag besøkte partileder Sylvi Listhaug (Frp) Bergen for å møte næringsdrivende i sentrum, som har blitt hardt rammet av tiltaket.

– Jeg syns det er utrolig synd at folk som ønsker å skape verdier og arbeidsplasser blir behandlet på en slik måte, forteller Listhaug til TV 2.

Halvert omsetningen

Ved å flytte bilreisene ut av sentrum er målet at gatene skal bli mer tilgjengelig for gående og syklende, samtidig som det blir mindre støy og forurensning. Man kan imidlertid fortsatt kjøre til ulike steder i sentrum, men må ta en omkjøring via Fløyfjellstunnelen utenfor sentrumskjernen.

Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS har gjort en undersøkelse blant virksomhetene som driver publikumsrettet næring i sentrum. Undersøkelsen viser at tre av fire virksomheter er uenige i at Bryggen bør stenges for personbiltrafikk om sommeren.

Samme undersøkelse viser imidlertid at seks av ti i befolkningen mer positive.

Administrerende direktør Lise Redfern for gullsmedbutikken Arven er bekymret for stengte veier på Torget i Bergen. Hun forteller at butikken har merket over en halvering av omsetningen de siste to somrene - sett bort ifra korona.

Administrerende direktør Lise Redfern i Arven. Foto: Privat

– Det har vært krevende tider for Arven og andre næringsdrivende i sentrum. I tillegg til konsekvensene av korona, jobber disse politiske tiltakene mot oss ved å begrense biltrafikken gjennom sentrum, forteller Redfern.

Hun legger til at de har forsøkt å kommunisere med byrådet i Bergen, uten å lykkes.

– Hadde dette vært på et annet tidspunkt, kunne vi gjort dette sammen i fellesskap og kommet med fine løsninger. Nå er det bare knotete med lange omkjøringer.

Gullsmedbutikken Arven. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Men mange bergensere er villig til å la bilen stå?

– Bergensere som bor nære bykjernen er nok mest negative til stengte veier i sentrum. De som bor langt utenfor, som ikke er så aktive brukere av sentrum, tenker nok at det ikke gjør så mye. Er det vanskelig å komme fram i sentrum, velger man sentrene som har store parkeringshus istedenfor å måtte jobbe seg fram til ulike steder i sentrum via Fløyfjellstunnelen, sier hun.

Får støtte fra Sylvi Listhaug

Lise Redfern får full støtte fra partilederen i Fremskrittspartiet. Sylvi Listhaug mener det er et stort problem at bergenserne må kjøre lengre omveier for å komme fram til butikkene i sentrum.

– Det er helt på trynet. Det er et problem at folk må kjøre halve byen rundt når det egentlig er korte avstander. Man må reflektere når det får så negative følger, sier Listhaug, og viser til omsetningstallene til Arven.

Torsdag møtte partileder Sylvi Listhaug (Frp) Bergen for å besøke næringsdrivende i sentrum, som har blitt hardt rammet av tiltaket. Foto: Joakim Birkelund / TV 2

– Politikere snakker om å skape flere arbeidsplasser, men her gjør man det stikk motsatte gjennom å stikke kjepper i hjulene for næringsdrivende.

– Men undersøkelsen viser at 64 prosent av bergenserne faktisk er villige til å la bilen stå?

– De som er avhengige av bilen er nok ikke enige i dette. Folk skal få hverdagen sin til å gå rundt. Det er derfor viktig at vi legger til rette for det. Samtidig har Bergen mange besøkende, så det er dumt å sende folk på lange etapper istedenfor å legge til rette for korte veier.

Gullsmedbutikken Arven. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Folk kommer jo seg fortsatt dit man ønsker i sentrum, men må kjøre via Fløyfjellstunnelen. Hva tenker du om det?

– Det er jo tydeligvis et problem siden folk må kjøre halve byen rundt for å reise korte avstander i sentrum. Man må reflektere litt når det man foreslår får så negative følger.

– Vil heller kalle dette en åpning

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen kommune forteller at årsaken til nedstengningen er fredeligere sentrum, mindre støy og bedre plass til kollektivtransport og reisende.

– Mange kaller det stenging, men jeg vil våge å kalle det for en åpning. Når man flytter 10.000 biler ut av den historiske sentrumskjernen i Bergen, er det også mange som får det bedre i Bergen sentrum, forteller han.

– Det vi vet er at kollektivreisende og syklister er de som legger igjen mest penger i sentrum.

– Arven opplever en halvering av omsetningen i de periodene hvor Bryggen er stengt for gjennomkjøring - sett bort ifra korona. Samtidig opplever de at dere ikke tar næringslivet på alvor når flere opplever dette i sentrum, og at kommunikasjonen ikke er bra. Hva tenker dere om det? Bør tiltakene gå på bekostning av næringslivet i Bergen sentrum?

– Det er vanskelig for meg å kommentere regnskapet til Arven, men det er fire parkeringshus i kort gangavstand til butikken, i tillegg til gateparkeringsplasser og HC-parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Tre minutter unna har rundt ti busslinjer stoppested.

– Butikkene i sentrum har folk lik tilgang til som ellers, men privatbiler som kommer sør- og vestfra må kjøre om Fløyfjellstunnelen. Det er viktig at det ikke kommuniseres at det er vanskelig å komme seg til butikkene, for det stemmer jo ikke. Det forsøker jeg å være tydelig på, og jeg håper og tror det skal bli enda bedre fremover.

Administrerende direktør i Arven tror ikke bilfritt sentrum er løsningen.

– Vi er enige om målet med å skape et bedre sentrum som er triveligere for alle, men jeg tror ikke et bilfritt sentrum er nøkkelen til å få næringen til å vokse, sier hun.