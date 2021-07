Tapte i to strake sett: – Helt hårreisende

Mol/Sørum (NOR) – Semenov/Lesjukov (ROC) 0-2 (19-21, 19-21)

Den norske sandvolleyball-duoen var videre fra puljen allerede før gruppefinalen mot russerne, men hadde alt å kjempe for likevel.

Med puljeseier ville Sørum og Mol møte en «lucky loser» i sin neste kamp, altså en antatt dårligere motstand åttedelsfinalen. Dermed slippe å møte en annen puljetoer. Slik endte det derimot ikke.

På sine tre kamper mot Lesjukov og Semenov har det tidligere endt med tre seire og ingen tapte sett. I gruppefinalen fikk Mol og Sørum det tøffere da det endte med tap i første og andre sett.

Etter kampen ble Mol og Sørum, tydelig oppgitt, sittende lenge i stolene og prate med hverandre.

– Det er frustrerende å spille. Vi spiller bra til tider, så roter vi det vekk så fort. Men vi tar med oss de gode øyeblikkene også, sa en skuffet Anders Mol etter kampen.

– Har studert Norge på video

Anders Mol har de siste tre årene blitt ansett som verdens beste blokkspiller. Den russiske duoen innrømmer at nettopp blokkspillet til nordmannen har blitt studert nøye på forhånd.

– Vi har studert dem på video, og brukte et nytt system for å spille mot dem, sier Semenov i pressesonen etter kamp.

Semenov legger også til at at Toko-OL er det første for det norske laget og dermed emosjonelt for dem.

Det er uvisst om kommentaren er med henvisning til Mol og Semenovs småkrangling på sandvolleyball-banen.

– Jævla misfornøyd

Det norske laget var nemlig tydelig frustrerte underveis i kampen og ble sett klage til dommerne ved et par anledninger.

De norske sandvolleyball-herrenes trener var også forbannet etter kampen.

– Jeg var jævla misfornøyd med at russerne ikke blir tatt på noen fingerslag som var helt hårreisende, sier trener Kåre Mol

– Det er bare irriterende å tape for russerne, eller «ROC» som de heter. Den lille straffen de skal få, skal de pinadø få, fortsatte han.

Mol ble også observert sende et par stikk i retning Semenov, som brøt ut i høylytt jubel da seieren ble sikret.

Dommer beklaget etter Norge-tap

Ved å konsekvent serve på Lesjukov (1.90 cm) som er den minste av de to russerne, var planen klar før start.

Dessverre for det norske laget viste Semenov (210 cm), turneringens høyeste spiller, seg som alt annet enn klønete.

– Nå vinner russerne alle duellene framme ved nettet, sa Discoverys kommentator Jan Kvalheim midtveis i andresett.

Ifølge Mol, som ble sett klage til dommerne, var nordmannen oppgitt over det han mente var feilslag fra den russiske duoen.

– Dommeren beklaget etter kampen, forteller Mol.

– Hvorfor det?

– Nei, det var noen slag som burde blitt avblåst. Egentlig begge veier, men mest med dem. Han spurte meg om han burde ha dømt, og da sa jeg ja.

– Dommerne skjønte at jeg klaget i ettertid. Han skjønte at det var noe som var galt, la Mol til.

Mol og Sørum hentet seg litt inn igjen i andresettet, men det holdt altså ikke mot Lesjukov og Semenov som til slutt dro det i land med seier 21-19 i siste sett også.