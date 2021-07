Aston Martin DB11 Volante. Navnet alene er jo nok til å få i gang sitringen i kroppen.

Jeg var rett og slett ikke forberedt på hvilke følelser denne bilen skulle vekke til live. Dessuten er det ikke bare meg, denne bilen gjør noe med. Omtrent alle som ser denne bilen smiler litt, sender lange blikk og får et ekstra glimt i øyet.

Selv om det ikke akkurat kan kalles erotikk – kan jeg love deg at det er lidenskap involvert når man kjører denne bilen.

Og det fikk meg til å tenke på den lave fødselsraten i Norge. Vi reproduserer jo ikke nok. Riktignok hadde vi en liten positiv utvikling første halvår i 2021. Men trenden de siste årene har vært klar. Vi lager ikke nok barn.

Problemet med det er blant annet at det ikke kommer til å være noen til å ta vare på oss når vi blir eldre.

Når politikere snakker om å ta grep for å snu utviklingen, snakker de gjerne om å legge til rette for barnefamilier, gode skoler og barnehager, skape miljø for en trygg oppvekst og fornuftige velferdsordninger. Men jeg tror faktisk løsningen står foran meg og maler som en doven løve, akkurat nå.

Løsningen er enkel – og garantert effektivt

Min påstand er nemlig følgende: Hvis Erna Solberg virkelig ønsker å få fart på reproduksjonen i Norge, så er det bare å skaffe nok DB 11 Volanter.

For maken til katalysator for, la oss kalle det «entusiasme», tror jeg aldri jeg har sett. Jeg har ikke forsket dyptpløyende på dette, men tror det er noe med elegante linjene. Gutta ser kanskje for seg hoftene til Jennifer Lopez der hjulbuene bak breier seg over hekken. Mens det lange panseret kanskje minner jentene om ... Ja, nok om det.

Poenget er at linjene ikke er for brautende. Den prøver ikke for hardt. Den utstråler bare en påfallende selvsikkerhet. Folk ser ut til å respondere på det. Og det er før de hører lyden av eksosen (ja, folkens, mange liker heldigvis fortsatt brommingen av en blodtrimmet V8-motor).

Er du heldig nok til å sitte bak rattet, lover vi at godfølelsen tiltar ytterligere.

Bare innrøm det. Denne får fart i blodpumpa.

Katalysator for babyproduksjon

I kjølvannet av en DB 11 Volante etterlates det rett og slett en haug med folk som er langt mer mottakelige for "babyproduksjon", enn ellers.

Lav fødselsrate? Jeg tror ikke det begrepet ville eksistert en gang, om vi bare skaffet nok Aston Martin DB11 Volanter. La oss si en i hver kommune. La den bare kjøre rundt og skape god stemning. Resten gjør seg selv.

Det er bare å ta på seg spanderbuksene, Erna. Og slapp av, dette tipset skal du om ikke annet få helt gratis!

To personligheter

Og nå som vi har løst en ganske så tung samfunnsoppgave, og sikret nok "varme hender" til å ta seg av oss når vi blir gamle, kan vi gå videre med mer hverdagslige ting. Som å snakke om selve bilen.

Eller, hverdagslig blir feil. DB11 Volante er nemlig alt annet enn hverdagslig. En hver tur i denne er en begivenhet. Det morsomme er at den kan være elegant, sjarmerende, diskret – akkurat som James Bond, som ofte kjører nettopp Aston Martin.

Samtidig kan den ved et par trykk på rattet, bli like brautende som en full engelsk fotball-hooligan.

Hvor mange andre biler har et slikt spenn i karakteren?

Svart lakk og brunt interiør er sjelden feil på en Aston Martin.

Elegant

Men la oss ta James Bond-modus først. Strengt tatt er det denne som kler bilen best. Aston Martin er tydelige på at dette skal være en Gran Touring-bil. Bygget for å kjøres på kryss og tvers av landegrenser, over fjellpass, langs fjorder, gjennom trange bygater – og på endeløse motorveier.

Det er lett å se for seg fristelsen å gjøre DB11 Volante til en sportsbil. Stramme opp understellet mer, kutte mer vekt, lavere profil på dekkene og store spoilere og vinger for å bedre marktrykket.

Men den fella har man heldigvis unngått. Det er bemerkelsesverdig hvor komfortabel denne bilen er. Lang fjæringsvei og et ypperlig understell balanseres perfekt. Ikke for mykt – og i alle fall ikke for hardt.

Hooligan

Har du drivlinje og eksosanlegget i GT-modus er ikke motorlyden mer enn akkurat passe potent. Den høres – men blir ikke masete. Det er dette du kommer til å benytte deg av mesteparten av bilferien. Men hvis du kjører en tur i butikken på kvelden alene, kan du snu capsen bak-fram, skru opp musikken og vekke den sovende bølla som DB11 Volante kan være.

Først og fremst blir lydbildet et helt annet i Sport og Sport Plus. Dette er rett og slett rølp! Det buldrer, brøler, knatrer og smeller. Og mens du må late som du er for voksen for den slags når andre er i nærheten, kan du slippe ned skuldrene, finne fram smilet og bare nyte det, når du er alene. Alle trenger en secret shame.

Men for all del, det er ikke bare lyden som endres. Styringen kjennes mer presis, understellet er betydelig strammere – og hele bilen nærmest trygler deg om å piske den av gårde.

Girkassen girer ned for deg når du nærmer deg neste sving, slik at du har monsterkreftene tilgjengelig i det veien åpnes, igjen. Så hissig er girkassen, at selv om du skulle føle deg ferdig med herjingen, så er det som den lokker deg til å fortsette. Og hvem er jeg til å si nei til en Aston Martin?

Eneste som irriterer meg litt, er at det krever en del trykking og leting i menyer for å slå av antispinn-systemet.

Her kan to personer trives uvanlig godt. Men den klumptene skjermen og selve infotainmentsystemet står ikke i stil med resten av bilen.

Illsint

La oss dvele litt med kraftkilden. Aston Martin lager altså ikke motoren selv. Men når de først skulle henvende seg et annet sted, var ikke verstingavdelingen til Mercedes-Benz et dårlig valg. AMG lager noen helt hinsides V8-motorer. 4-liter, biturbo og 510 hestekrefter er perfekte ingredienser. Frasparket føles nesten som om turboen ikke er der. Lineært og kraftig skyv – som en god gammeldags sugemotor.

Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,2 sekunder. Det er ikke raskest, men det holder. Du får adrenalin-produksjonen i gang, ikke tenk på det. Dessuten er toppfarten 300 km/t! Ikke noe fartssperre i denne, nei.

Akkurat start-stop-systemet kunne de imidlertid spart seg for! Du får i beste fall et noe oppgitt trekk på skuldrene fra isbjørner på Nordpolen av at V8 biturbo-motoren din holder pusten i fire sekunder, mens du venter på grønt lys.

Aston Martin Cygnet: Slutt for verdens dyreste småbil

Ingenting er som ...

Men det du får aller mest av, er velbehag. Det er her Aston Martin er så unik. Den erkebritiske bilprodusenten som stadig trues av konkurs – men som klamrer seg fast til livet. Der tradisjon og historie trumfer alt. Ingenting er som en Aston Martin.

Interiøret, for eksempel. Måten alt er skrudd sammen, skinnkvaliteten, designet på brytere og følelsen du får av å trykke på knapper og vri på brytere. Det oser kvalitet.

Det elektrisk dekselet på midtarmelenet er herlig overdådig og lite praktisk.

Et ankepunkt er imidlertid infotainmentsystemet. Det er hentet fra Mercedes - og burde således være veldig bra. Men det er det ikke. Dette er gammeldags – både å bruke og i presentasjonsformen.

Heldigvis er i alle fall de digitale instrumentene både lekre og brukervennlige.

Denne startknappen er lekker. Knapper til girkassen plassert på dashbordet er bare sånn passe brukervennlig.

Soft spot

Stofftaket er imponerende godt støyisolert. Og stoff må det være, slik at du minsker vekt, viser tydelig for omgivelsene at du har cabriolet – og sparer plass. Hekken får ingen malplassert pukkelrygg, når taket er nede, og du kan ta det opp eller ned i opptil 50 km/t.

Sammenlignet med coupeen er vektfordelingen 47/53 i stedet for 49/51. Men vi merket ikke noe til den ekstra vekten over bakhjulene da vi testet den på vanlig norsk landevei.

Karosseriet er stivet ekstra opp, siden takkonstruksjonen er fjernet og bidrar til at vekten ender på 1.870 kilo. Det er ikke så ille for en luksuriøs, fireseters cabriolet – der fokus er velvære, og ikke rundetider.

Trange bakseter

Apropos velvære. Det får du mest av med taket nede. Setter du i tillegg opp vindskjermen, er turbulensen nesten fraværende. Da kan du nyte lange turer uten at det blir for mye "mas".

Det fordrer naturligvis at du ikke har med deg passasjerer i baksetet. Men det er egentlig like greit, for der er plassen rimelig sparsommelig, uansett.

Sparsommelig er det også i bagasjerommet. Så her må du lære deg å pakke økonomisk. Men en del av dette løser seg også, hvis du bare dropper baksetepassasjerer, slik 99 prosent av eierne av denne bilen kommer til å gjøre.

Konklusjon

DB 11 Volante er rett og slett en deilig, deilig bil. Som ikke bare ser forbasket bra ut. Det er ikke så mange direkte konkurrenter å måle den mot, heller. Men tidligere i sommer kjørte jeg Lexus LC500 som på mange måter bygger på samme prinsippet. V8-motor, cabriolet og fire seter. Lexusen er mer utagerende i designet. Og den har en selvpustende motor - som låter fantastisk.

DB11 har skarpest kjøreegenskaper når det skal kjøres aktivt, mens begge er gode på komfort.

Så får vi se om noen starter en underskriftskampanje for forslaget mitt for å øke fødselsraten. Seriøst, folkens, dette kommer til å funke!

Aston Martin DB11 Volante Motor og ytelser: Motor: 4-liter, V8, bensin Effekt: 510 hk / 675 Nm 0-100 km/t: 4,1 sek. Toppfart: 300 km/t Forbruk (WLTP): 0,99 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 472 x 194 x 127 cm Bagasjerom: 225 liter Vekt: 1.870 kg Pris: Pris testbil: ca 2,8 mill. kroner



