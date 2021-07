– Det vil være forventninger om å vinne tittelen

Kasper Wikestad tror sommerens to gigantsigneringer vil gjøre Manchester United til tittelkandidater.

Onsdag kveld spiller Manchester United sin tredje kamp i sesongoppkjøringen. Da kommer nyopprykkede Brentford til Old Trafford.

Den kampen kan du se på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play klokken 20.55.

Det er ventet at 30.000 tilskuere vi være på plass. Mange av stjernespillerne er fortsatt på ferie etter EM, men spillere som Scott McTominay og Donny van de Beek vil trolig være med.

I tillegg skal Kristoffer Ajer etter alt å dømme få sin debut for Brentford. Midtstopperen signerte fra Celtic for en uke tilbake, og er i gang på treningsfeltet.

– De hever United

To som ikke kommer til å spille på Old Trafford i kveld er Jadon Sancho og Raphael Varane. United to nye storkjøp er ikke på plass i Manchester enda.

Det er likevel knyttet store forventinger til nyervelsene. TV 2s kommentator Kasper Wikestad tror United-fansen koser seg.

– Optimismen blant fansen er større enn på lang tid. United skal være et lag som vinner Premier League og Champions League innimellom. Nå ser de veldig bra ut og mye ser lyst ut.

Forrige sesong endte uten titler og på 2. plass, tolv poeng bak Manchester City. Nå regner kommentatoren med at Ole Gunnar Solskjær og co vil være med å kjempe om seriegullet.

– Det vil være forventinger om å vinne tittelen. Med tanke på penger brukt og størrelse er det noe de også burde være. Solskjær har skapt et lag som bør kjempe om tittelen som det neste naturlige steget.

Etter alt å dømme kommer både Sancho og Varane til å komme rett inn i elleveren.

– De hever United. Varane vil løse et par problemer og vil være en helt annen ryddegutt. Det gjør at de kan være friere i angrepsspillet, og der kommer Sancho inn som har mange målgivende.

Spår «big four»

Med et United-lag som ser sterkere ut brygger det opp til en tøffere kamp om de øverste plassene i Premier League. Wikestad syns det er vanskelig å skille d beste lagene fra hverandre.

– Jeg har tenkt på det. Det er vanskelig å se hvem som er best og nesten umulig å skille de fire øverste.

«Topp 6» er blitt et velkjent begrep om de sterkeste lagene i Premier League. Wikestad spår at man vil begynne å snakke om «big four» med Manchester United, Manchester City, Chelsea og Liverpool.

– City er fantastisk sterke og har økonomiske muskler, men bare én gang har de klart å forsvare tittelen. Liverpool er jeg spent på hvordan de slår tilbake med Van Dijk tilbake. Chelsea vant Champions League og var kanskje best etter at Tuchel kom, sier Wikestad.