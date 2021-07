FHI: R-tallet har steget til 1,1

Den ferske ukesrapporten fra FHI viser at R-tallet har steget fra 0,9 til 1,1.

Under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ble det klart at de utsetter trinn 4 av gjenåpningen. En økende smittetrend både i Norge og resten av Europa er mye av årsaken.

I FHIs ferske ukesrapport kommer det frem at smittetallet, som viser hvor mange en person smitter videre, ifølge en usikker beregningsmodell kan ha steget til 1,1.

FHI skriver i rapporten at dette tallet for forrige uke er basert på en mer usikker beregningsmodell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser.

– Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 5. juli på 0,9, skriver FHI i rapporten.

– Betydelige forskjeller

FHI anslår at godt over halvparten av alle smittetilfeller i Norge nå blir oppdaget.

– Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene. Vi estimerer at 57 prosent av dem som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

Ukesrapporten for uke 29, viser at antallet meldte smittetilfeller økte etter seks uker med en stabil trend.

«Det er foreløpig meldt 1 470 tilfeller av covid-19 i uke 29, en økning på 25 % siden uke 28 (1 174). Dette utgjør 49 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 28 og 29 samlet», står det i rapporten.

Delta-varianten dominerer

I løpet av uken var det 161.299 personer som testet seg med enten PCR-test eller antigen hurtigtest. Det er en økning på fem prosent fra uken før. Antallet positive prøvesvar gikk opp fra 0,8 til 0,9 prosent fra uke 28 til uke 29.

I løpet av sommeren har den såkalte delta-varianten blitt dominerende i Norge. Den anses som både mer smittsom enn de tidligere variantene, og den gir trolig også noe mer sykdom.

«Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 1 964 tilfeller til og med uke 29. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90 % før uke 20 til 9 % i uke 29. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1 % i uke 18 til 85 % i uke 29. Det forekommer lite smitte med andre varianter», står det i rapporten.

Videre står det at det er knyttet usikkerhet til den videre utviklingen etter at delta-varianten ble dominerende samtidig som samfunnet gjenåpnes mer og mer.

– Det kan komme en økning i antall tilfeller, men det anses foreløpig som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel, skriver FHI om dette.