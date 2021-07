Gladnyhet for breddeidretten

Det ble klart da regjeringen holdt pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

I dag kan kun barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Denne adgangen blir altså nå utvidet til også å gjelde voksne, opplyser regjeringen.

– Den siste milepælen



– Dette er nok en gledelig nyhet for idretten, og den siste milepælen for å utøve normal idrettsaktivitet for våre utøvere. Fortsatt gjenstår lettelser i publikumsrestriksjoner ved gjennomføring av idrettsarrangement. Dette går uansett riktig vei, og vi gleder oss til høsten med mye idrettsaktivitet og idrettsglede for både store og små over hele landet, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse.

– Det er likevel viktig å understreke at pandemien ikke er over. Utsettelsen av trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan er en viktig påminnelse for oss alle hvor viktig det er at vi må fortsette å slutte om og følge smittevernreglene. Idretten vil fortsette å følge den ansvarlige linjen og innrette seg etter de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, tilføyer hun.

Glede i NFF

Breddeidretten for voksne kunne starte opp igjen da trinn tre i gjenåpningsplanen ble iverksatt 20. juni, men da med geografiske begrensninger.

Endringen vil blant annet ha betydning for herrenes 3. divisjon og kvinnenes 2. divisjon i fotball, der en del kamper går på tvers av regioner. For begge divisjoner er det planlagt seriestart neste helg. Dersom ikke regjeringen hadde forsert åpningen av kampadgangen for voksne på tvers av regioner, ville den ha måttet bli utsatt.

De tre øverste nivåene i fotballen har allerede fått unntak som åpner for at det kan spilles kamper.

– Vi er glade for å endelig komme i gang med resterende del av voksenfotballen. Nå ser vi fram til oppstart andre helg i august, sier direktør for utvikling og aktivitet Alf Hansen i Norges Fotballforbund (NFF).

Utsetter trinn fire

Også breddeklubbene i andre idretter har fra mandag full adgang til å spille kamper på tvers av geografiske regioner.

Regjeringen har sagt at det skal gå minst tre uker mellom hvert trinn i gjenåpningsplanen. Onsdag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at de venter minst to uker før Norge kan gå over til trinn fire.