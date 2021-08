Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny.

Min Mercedes GLC 350e, ladbare hybrid, skulle i følge bilforhandlerens annonse gå inntil 40 kilometer på strøm og i følge Mercedes selv, inntil 34 kilometer.

I virkeligheten, i varmegrader og kun en person i bilen, går den kun 10 kilometer. I lade-appen står det at den lader til fullt batteri med forventet kjørelengde 21 km.

Merkeverksted sier dette må jeg bare finne meg i, siden bilen bare er en 2017-modell og at den har gått 128 000 km. Hva slags rettigheter har jeg?

Jeg hadde jo aldri kjøpt en ladbar hybrid om jeg visste den hadde kun 10 kilometers elektrisk rekkevidde.

Benny svarer:

Heisann!

Det er ikke vanskelig å forstå at dette skuffer deg. Her er det for stort sprik mellom oppgitt og faktiske rekkevidde.

Nå er det jo slik at det er flere ting som spiller inn på den elektriske rekkevidden – også på ladbare hybrider. Både kjørestil og topografi har mye å si. Dessuten er det en kjent sak at den oppgitte rekkevidden nok er under helt optimale forhold». I 2017 brukte man også en annen målemetode enn vi har i dag - NEDC. Den gir urealistisk høye tall. Nå bruker vi WLTP som gir et noe mer reelt bilde av hva du kan forvente på en god dag.

Men det faktum at ladeappen viser 21 kilometer og at virkeligheten er enda mer brutal, med bare 10 kilometer, gjør at jeg får mistanke om at noe er feil.

Test av batteriet

Jeg synes det minste en forhandler og et merkeverksted kan gjøre for deg her er å ta inn vogna til en full sjekk av ladesystem, styringen av dette, strømforbruket til elmotoren og ikke minst batteriet.

Som, nevnt – med mindre du har en helt spesiell kjørestil, eller bare kjører stupbratte motbakker – virker det som noe er galt. Den burde i alle fall kunne klare mellom 25–30 kilometer under greie forhold, mener jeg.

Arrogant

Å skylde på at bilen «bare» er en 2017-modell blir for arrogant. Det samme er det å bare avfeie det med at «slik er det bare».

Riktignok har bilen din gått et stykke, men såpass skal en nyere Mercedes tåle.

Du sier ikke noe om det, tolker det slik at du har kjøpt denne bilen brukt. Her spiller også hvilken garanti som eventuelt fulgte med bilen en rolle.

Mitt råd til meg blir uansett å ikke gi deg. Gå videre med saken, og få i alle fall sjekket bilen grundig i første omgang. Så får man heller ta det derfra.

Må bare få ønske deg lykke til med bilen!

