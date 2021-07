Kraftig regnvær på Østlandet – brannvesenet måtte rykke ut

I løpet av kort tid gikk det fra oppholdsvær til pøsende regn og oversvømte gater i Oslo og flere andre byer på Østlandet,

– Været kan snu veldig fort, sier Stig-Arild Fagerli, meteorolog i StormGeo.

Onsdag formiddag fikk mange en forsmak på det intensive styrtregnet som er ventet på Sør- og Østlandet.

Brannvesenet i Follo, Østfold og Romerike måtte bistå flere innbyggere som fikk problemer i det kraftige regnet.

– Vi er ute på flere oppdrag i forbindelse med nedbør i distriktet. Primært kjellere som er fylt med vann, skriver Øst 110-sentralen på Twitter.

– Skumle greier

Styrtregnet har skapt problemer flere steder i hovedstaden.

Aftenposten skriver at det i en periode fosset store mengder regnvann inn på Stortinget.

Slik så det da TV 2 var på besøk i Stortinget onsdag ettermiddag. Det meste av vannet er nå tørket opp. Foto: Silje Lien Sveen/TV 2

– Lekkasjen er over flere etasjer. Stortingets administrasjon har iverksatt tiltak, og det meste av vannet er nå sugd opp. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si noe om eventuelt skadeomfang, skriver kommunikasjonssjef Mona Mortensen Krane i Stortingets administrasjon.

– Årsaken er et vann-nedløp som på grunn av store nedbørsmengder, har delt seg. Dermed har vannet kommet inn i nedløpskanalene i bygget.

På Vika Atrium ble veiene oversvømt av regnet og vannet fosset opp på fortauet.

– Det kan fort bli oversvømmelser når det kommer så mye regn på en gang. Da er det viktig at man er forsiktig når man kjører bil. Vannplaning er skumle greier, sier Fagerli.

Meteorologen sier at det er Oslo, Agder, og området rundt Drammen som har fått merke regnværet mest hittil i dag.

– Det ser ut som at det blir en ny kraftig omgang med regn i Oslo rundt klokken 14, sier Fagerli.

Har sendt ut farevarsel

Metrologisk Institutt har onsdag sendt ut et nytt farevarsel for styrtregn. De understreker at været kan endre seg raskt.

– Kraftige byger ventes å gi lokalt mye nedbør på kort tid, skriver meteorologene på Twitter.

Det er sendt ut farevarsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud. De kraftige bygene skal starte i natt og varer trolig til torsdag kveld.

Det kraftige regnet kan gi økt fare for lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold.

– Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm, skriver Meteorologisk Institutt.

Finere vær i sikte

Det har vært mye ruskevær de siste dagene, men ifølge meteorologen er det finere vær i sikte.

REGN: Regnet skapte vanskelige kjøreforhold. Foto: Stine Gustadnes Hansen / TV 2

– Gjennom dagen i dag og i morgen er det mye lokale regnbyger, men fredagen blir litt bedre. Dette gjelder store deler av Sør-Norge. Det blir litt nedbør i helgen, men ikke like intensivt som vi har sett disse dagene, sier Fagerli.