Økning i dødsfall i Storbritannia: – Folk må fremdeles være forsiktige

Tirsdag omkom 131 personer med Covid-19 i Storbritannia, som er det høyeste tallet siden mars. Smittetallene stiger nå i flere land i Europa, og i Fiji opplever de et av verdens raskeste koronautbrudd.

Mens Storbritannia opprettholder gjenåpning tross en økning i antall dødstall, utsetter Sydney deres nedstengning i en måned.

Også i Israel og Fiji øker nå smitten. Men fordi landene er i helt ulik ende på vaksinasjonsskalaen, er det totalt forskjellige metoder som blir tatt i bruk for å snu trenden.

Smitten synker, dødstallene stiger

I Storbritannia har smittetallene steget jevnt og trutt siden midten av mai. Til tross for det, opphevet regjeringen smitteverntiltakene forrige uke.

Og nå stiger dødstallene. Forrige uke var det høyeste antallet døde på en uke i Storbritannia siden april. Dette var tredje uke på rad statistikken pekte i feil retning.

Tirsdag omkom 131 personer av covid-19 i Storbritannia. Det er 35 flere enn samme dag forrige uke, og det høyeste antallet døde på en dag siden 17. mars.

– Dette er fordi vi har hatt høye smittetall over tid. Dødsfall følger antall tilfeller. Dette viser at vi fremdeles er i den tredje bølgen, sier medisinsk direktør i Public Health England, Yvonne Doyle, til SkyNews.

Fersk statistikk fra Public Health England viser at 64 prosent av de som døde etter å ha testet positivt for Delta-varianten mellom februar og juli hadde mottatt minst én vaksinedose.

Men baserer man seg på smittetall har Storbritannia nå en positiv utvikling. De siste syv dagene har smittetallene sunket hver dag.

– Jeg legger merke til at vi er i en periode med gode tall. Men vi må ikke konkludere for tidlig. Trinn fire i gjenåpningen skjedde for bare noen dager siden, så vi må fremdeles være forsiktige, sa Boris Johnsen da han møtte pressen tirsdag.

Utvider nedstengingen

I Australia har staten New South Wales, hvor blant annet byen Sydney ligger, besluttet å utvide nedstengningen i en måned.

Onsdag registrerte de 177 nye smittetilfeller, som er de høyeste tallene siden midten av juni.

– Jeg er like skuffet og frustrert som dere over at vi ikke klarer å få de smittetallene vi hadde ønsket på denne tiden. Men dette er realiteten, sier ordfører i New South Wales, Gladys Berejiklian, ifølge nyhetsbyrået AP.

STARTET MED EN LIMOUSIN: Smitten stiger i Sydney. Det hele startet med en limousinsjåfør. Foto: John Mair

Sydney hadde i likhet med resten av Australia veldig lave smittetall over lang tid. Dette som et resultat av strenge innreiseregler.

16. juni ble en limousinsjåfør smittet etter å ha hentet en amerikansk pilot på Sydney lufthavn. Etter dette har 2500 mennesker blitt smittet, og 11 personer dødd av Covid-19.

Vaksine-boost

Også i Israel stiger nå smitten. Landet registrerte 2112 nye tilfeller tirsdag, som er det høyeste siden midten av mars.

9,3 millioner israelere er allerede fullvaksinerte.

For å få bukt med smitten vil statsminister Naftali Bennet vaksinere enda mer.

Under et møte med pressen tirsdag sa statsministeren at Israel snart godkjenner en vaksine-booster. Altså en tredje vaksinedose.

– Vi har jobbet med å få godkjent en vaksine-booster i over en måned. Vi er veldig nærme med å få realisert det, sa Bennet ifølge The Times of Israel.

TREDJE DOSE STRAKS: Israelsk statsminister, Naftali Bennet, forteller at landet snart begynner å sette en tredje vaksinedose på enkelte grupper. Foto: Pool

Det skal hovedsakelig være de eldre som er aktuell for booster-dosen i første omgang.

Det skal være et behov for booster-dosen fordi vaksineeffekten synker over tid.

– Vi har sett på titusenvis av mennesker som ble testet i juni, sammen med data om hvor lenge det var gått siden deres andre vaksinedose, og fant at de som ble vaksinert tidlig var mer sannsynlig å teste positive, sier Dr. Yotam Shenar, som har forsket på langtidseffekten av vaksinene i Israel.

Helsedepartementet i Israel kunne tirsdag fortelle at de skal begynne med å vaksinere barn i alderen 5-11 med underliggende sykdommer.

Må jobbe smittet

I Fiji opplever de nå det som er et av verdens raskeste Covid-19 utbrudd.

Mer enn 6000 nye smittetilfeller er oppdaget i landet den siste uken. Og det samtidig som det bare er personer i høyrisikogrupper som får teste seg.

Helsepersonell som tester positivt blir nå pålagt å fortsette å jobbe, skriver ABC.

SMITTE PÅ FIJI: I hovedstaden på Fiji, Suva, opplever de nå et stort Covid-19-utbrudd. Foto: Leon Lord

300 personer skal være døde, men det anslås at bare en tredjedel av dødsfallene blir rapportert.

10 prosent av Fijis befolkning er fullvaksinerte.