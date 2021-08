Mercedes har for alvor kastet seg på elbil-toget. EQ-familien blir stadig større – og nå kommer den største, dyreste og mest eksklusive modellen: EQS.

Dette er rett og slett det nye flaggskipet – som kan sammenlignes med direktørbilen S-klasse.

Allerede i september dukker den opp i Norge. Og selv om det er en kostbar bil, forventer Mercedes at den vil åpne opp for et nytt marked her hjemme.

Prisene er ikke sluppet. Men vi har grunn til å tro at du kan beregne rundt en million kroner for innstegsmodellen 450+.

Den har bakhjulsdrift, 333 hestekrefter og en rekkevidde på hele 780 kilometer. Da begynner det vel å hjelpe med tanke på rekkeviddeangsten?

Rask

Den foreløpige toppmodellen heter 580 4Matic. Siste del av navnet forteller at denne har firehjulsdrift. Her får du også mer krefter. 524 hestekrefter sørger for heftig fraspark. Siden du har to motorer og firehjulsdrift, blir rekkevidden noe lavere – rundt 670 kilometer.

Begge bilene har nemlig samme batteri – som er på 107,8 kWt. Begge har også ombordlader på opptil 22 kW – og kan hurtiglades med inntil 200 kW.

EQS har et 400 Volt-system, og ikke 800 Volt, slik Porsche Taycan, Audi e-tron GT og Hyundai Ioniq 5. Derfor kan den heller ikke lade raskere.

Mercedes EQS er den første luksuselbilen på markedet.

Mercedes EQS: – Dette er tiårets viktigste elbil

Skiller seg ut

Vi har nylig vært i Sveits og Tyskland, der vi ble bedre kjent med bilen. Her fikk vi kjøre begge modellene som lanseres i september, møte ekspertene bak teknikken – og teste selvkjøringsegenskapene inne på Mercedes sitt eget testområde Immendingen.

Testen kan du lese her

Her lærte vi også litt om hva som gjør bilen unik, blant elbilene som er på markedet akkurat nå. Og vi har plukket ut noen store og små punkter som vi synes er verdt å nevne.

NB: Du får mer informasjon om de fleste punktene i videoen øverst i artikkelen.

Du får ikke lov å åpne panseret på EQS. Det betyr at de har funnet en annen kreativ løsning på å fylle vindusspylervæske. Den er rett bak hjulbuen på førersiden – og er faktisk ganske praktisk.

Får ikke åpne panseret:

EQS har ingen frunk. Her er det rett og slett tettpakket med teknikk og eventuelt motor, om du har en modell med 4x4. Men om du skulle ønske å åpne panseret, bare for å ta en titt på hva som skjuler seg under, blir du skuffet. Det er nemlig låst - og kan kun åpnes av mekanikere.

– Vanlige folk her ikke noe der nede å gjøre, sier en av ingeniørene vi snakker med på turen. Enkelt og greit.

Det gjør imidlertid at man måtte finne en kreativ løsning for å fylle spylerveske. Det har de løst med et eget deksel bak hjulbuen på førersiden.

Totalt strekke de tre skjermene seg over nesten hele bredden av dashbordet. Foto: Mercedes-Benz AG

141 cm med skjermer:

Du legger merker til det i det du åpner fører- eller passasjerdøra: Mercedes sin Hyperscreen. Den dekker ganske enkelt store deler av dashbordet - og er en stor glassflate, bestående av tre skjermer: Digitale instrumenter, hovedskjermen og en egen skjerm foran passasjersetet (i tillegg kan du få to skjermer på baksiden av forsetene, for de som sitter bak).

Det er imponerende detaljnivå på visningen på særlig hovedskjermen og skjermen foran passasjersetet. Foto: Mercedes-Benz AG

Oled-teknologi brukes for å gjøre farger og kontraster så tydelig som mulig – og selve systemet baserer seg på siste generasjon av MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Inkludert her er kunstig intelligens, som lærer deg å kjenne og dermed kan hjelpe deg – og utvidet virkelighet (AR-teknologi). Sistnevnte slår sammen virkeligheten og en virtuell virkelighet, blant annet i forbindelse med navigasjon.

Et avansert stemmestyringssystem, som forstår norsk, er også på plass i oppsettet.

I tillegg har du et imponerende head up display i vinduet. Også her får du AR-teknologi.

De myke linjene er mye av forklaringen på den ekstremt lave luftmotstanden i EQS. Foto: Mercedes-Benz AG

Luftmotstand:

Om det er én ting som er viktig for alle elbiler, så er det luftmotstand. Det har enorm betydning for rekkevidden.

Mercedes bestemte seg like godt for at EQS skulle bli den bilen i verden med lavest luftmostand. Den måles med noe som kalles Cd-verdi – og som forteller hvor aerodynamisk bilen er. EQS har en Cd-verdi på bare 0,20. Såvidt bedre enn både Tesla Model S - og alle andre serieproduserte biler!

Noe av forklaringen på den lave luftmotstanden er selve formen på karosseriet, som Mercedes kaller one-bow. Den er kanskje ikke veldig spennende. Men for luftstrømmen er den perfekt. Forøvrig var AMG-avdelingen til Mercedes sentral i designarbeidet og jobben med å redusere luftmotstanden mest mulig.

Detaljer er viktige i en luksusbil. Mercedes slurver ikke med sånt. Her får du virkelig følelsen av at kvalitetsnivået er skyhøyt. Foto: Mercedes-Benz AG

Luksus:

Et flaggskip fra Mercedes må selvsagt ha luksus. Men hvordan måler man egentlig det? Vi vil trekke fram tre punkter:

Støydemping: Skal du kunne prate vanlig, nyte god musikk eller bare slappe av med stillhet, er fraværet av dekk- og vindstøy helt sentral. Vi skal ikke gå ned i detaljer her. Men på dette området er EQS i særklasse. Vi har aldri opplevd en stillere bil, rett og slett!

Komfort: Minst like viktig er det at du ikke irriterer deg over ujevnheter i veien og krenging i svingene. Igjen leverer EQS til toppkarakter. Her skinner det igjennom hvilken enorm erfaring Mercedes har med nettopp dette. Dessuten blir bilen etterhvert selvkjørende, slik at du kan slappe enda mer av (se eget punkt lenger ned).

Opplevd kvalitet: Når alt annet stemmer, er det viktig med godfølelsen du får av alt du berører og ser på. Stemmer alle detaljene? Ser du at man ikke har tatt snarveier - og at det ikke er spart på noe? At ikke noe er ulogisk lagt opp? EQS leverer her, også. Sånt er vanskelig å forklare – men vi er trygg på at alle som setter seg inn vil merke det på egenhånd.

Når de blå knappene på rattet lyser blått, kan du gjøre helt andre ting enn å følge med på trafikken. Foto: Mercedes-Benz AG

Selvkjørende nivå 3:

Norge står ikke først i køen, når Mercedes fra nyttår starter utrullingen av autonom kjøring på nivå 3. Den store forskjellen på nivå 2 og 3, blir vi fortalt, er at på nivå 3 er det ikke lenger du som sjåfør som har ansvaret om noe går galt. Da er det bilen.

Først ut med nivå 3 er S-klasse, som får det allerede til nyttår i Tyskland og California. Neste sommer er det EQS sin tur. Så får vi se når lovverket tillater dette i Norge.

I første omgang er det snakk om nivå 3 i opptil 60 km/t.

Se video av vårt møte med testanlegget i Immendingen og demonstrasjon av selvkjøring på nivå 3 under:

Her tester han årets viktigste elbil