Amble etter turndronningens OL-forfall: – Ofre rammes også i norsk idrett

– Det er en forferdelig trist sak og en skandale på høyt nivå, sier Amble til TV 2.

Hun snakker om den amerikanske turneren Simone Biles (24), som tirsdag trakk seg fra lagfinalen i OL i Tokyo. Årsaken er at hun ønsker å ta vare på sin mentale helse.

Åpen om overgrep

Biles har i sosiale medier vært åpen om at hun har hatt problemer med å takle forventningspresset i oppkjøringen til OL, dit hun kom som en av de aller største stjernene – med fire OL-gull og 19 VM-gull på merittlista.

SKUFFET: Simone Biles (24) ga USA en dårlig start på lagkonkurransen da hun misset i spranøvelsen tirsdag. Etterpå forklarte hun at hennes mentale helse har blitt en utfordring. Foto: Ashley Landis / AP

Hun har også snakket åpent om skandalelegen Larry Nassar, som er dømt til totalt 360 år i fengsel for overgrep mot hundrevis av jenter og kvinner som han hadde ansvar for da han var USAs landslagslege i turn.

Biles har kritisert turnforbundet for at de ikke grep inn da flere fikk nyss i hva Nassar holdt på med.

– Jeg kjenner ikke hennes sak direkte, men jeg vil absolutt tro at den har påvirket henne. Folk som har vært utsatt for overgrep, vet at det er noe du har med deg videre i livet, sier Amble, som i likhet med mange andre gir Biles skryt for avgjørelsen om å være åpen om sin mentale helse.

Oppfordring til foreldre

Amble har selv vært en aktiv turner, og gjennom TV 2-programmet «Norge bak fasaden» har hun som programleder sett på skyggesidene ved det norske samfunnet.

– Idretten er et sted som er sårbart for negativ oppførsel fra voksne overfor barn. For å bli best i verden i en idrett, må du ha tillit til treneren din, og den tilliten gjør deg sårbar som barn, sier hun.

– Spesielt i idretter som turn, der du i 10-12-årsalderen kan trene 20 timer i uka, så er du kanskje mer med treneren din enn med foreldrene dine.

– Er vi naive om vi tenker at norske idrettsungdommer ikke blir utsatt for klanderverdige ting og uønsket atferd?

– Jeg tenker at i idretten generelt, og kanskje i noen idretter spesielt, så er vi nok naive. Jeg tror foreldre bør tenke nøye gjennom hvor mye barna deres er i hallen og hvem de omgås med der. Saken i USA er ekstrem, men det er noen strukturer i idretten som gjør at dette også kan skje i Norge, sier Amble.

Også Sverige har sett en lignende sak, der mange unge utøvere i kunstløpmiljøet ble utsatt for overgrep fra tillitspersoner.

– Dette er veldig vanskelig materie å komme inn i. Idretten er synonym med frivillighet og idrettsglede, så det blir veldig vanskelig å snakke om det som er negativt med idretten. Folk vil helst ikke høre om det. Men det er ofre som rammes også i norsk idrett, så jeg tror vi trenger å snakke mer om det, sier Amble.

Hylles av flere

Onsdag besluttet Biles å trekke seg også fra den individuelle mangekampfinalen i OL.

«Simone vil fortsatt evalueres daglig for å avgjøre om hun kan delta i apparatfinalene. Vi støtter fullt ut Simones avgjørelse og applauderer hennes mot når hun prioriterer sin helse. Det viser igjen hvorfor hun er en rollemodell for så mange», heter det i en uttalelse fra det amerikanske turnforbundet.

Rundt om i verden hylles Biles for avgjørelsen om å prioritere sin mentale helse.

«Er jeg god nok? Ja, det er jeg. Det er mantraet jeg praktiserer daglig. Simone Biles, vi er stolt av deg og står bak deg», skriver advokat og forfatter Michelle Obama, ektefellen til USAs tidligere president Barack Obama, på Twitter.

FNs barnefond UNICEF er også støttende.

«Takk Simone Biles for at du er et forbilde og viser verden at det er greit å prioritere sin mentale helse», skriver de.

Biles' landsmann Michael Phelps, tidenes mestvinnende olympier, har uttalt at avgjørelsen hennes er hjerteskjærende, og at han godt kan forstå presset hun føler på.

– Det er OK å ikke være OK. Jeg følte at jeg bar verden på mine skuldre, slik Simone beskrev det, og det er en vanskelig situasjon, sier svømmeren med 23 OL-gull til NBC.