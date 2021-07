– Jeg kjente det boblet i blodet og tenkte: «Drit i det her»

Karsten Warholm ankom OL-byen tirsdag og var tydelig storfornøyd med det da han møtte pressen i pressekonferanserommet i OL-landsbyen.

– Det er fantastisk å være her, innledet 25-åringen til ca. 15 norske journalister og fotografer.

Alt har imidlertid ikke gått etter planen.

Gullfavoritten på 400 meter hekk får imidlertid ikke testet selve arenaen før han fredag skal løpe forsøk.

– Det har jeg en veldig god forklaring på faktisk, sier han da TV 2 spør hvorfor.

– Jeg skulle dit i dag. Så stod vi køen til bussen i dag. I den køen... Jeg har aldri sett så mange friidrettsutøvere noen gang i mitt liv. Jeg vet ikke om du har dame, men du vet den følelsen når man er på shoppingsenteret og står og venter... Jeg begynte å kjenne den følelsen i beina og det boblet i blodet. Da tenkte jeg: «Drit i det her.»

Treneren tok drittjobben

Han forteller at trener Leif Olav Alnes «tok en for laget» og reiste inn på arenaen, inspiserte og tok litt bilder.

DUO: Trener Leif Olav Alnes og Karsten Warholm. Foto: Heiko Junge

– Vi tok en sjefsavgjørelse på at det var best for meg å la være når man må stå en time i kø, sier Warholm.

Latteren sitter løst, spøkene likeså, og verdensrekordholderen virker ikke akkurat bekymret over ikke å få teste OL-arenaen, men det gjør at han er ekstra obs på hva som skal skje konkurransedagen, selv om han ikke tror det blir samme presset på buss-systemet da.

– Jo, man må tenke på det. Men slik som i dag så var det en åpen og offentlig trening for alle, men når vi skal springe så er det mye mer begrenset. Det går noen få øvelser på det tidspunktet. Da vil det nok være litt tynnere. Håper vi dag. Jeg regner med de får det på stell, sier Warholm før trener Leif Olav Alnes skyter inn:

– Det skjer hver gang det der. De blir like overrasket over at folk vil på stadion. Det er helt normalt.

Warholm har heller ingen planer om å besøke arenaen torsdag.

PRESSEKONFERANSE: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes i pressekonferanserommet i OL-landsbyen. Foto: Heiko Junge

Optimale forberedelser

På spørsmål om hvordan han nå forbereder seg til første konkurransedag svarer Warholm.

– Det handler egentlig bare om å gå inn i første runde med ganske lav spenning. Håper jeg får springe mer enn ett løp. Jeg tror det er viktig ikke å ta noe for gitt, men så vil man få noen løp til å komme seg i gang og få opp spenningen i kroppen.

Frem til nå har hekkeløperen hatt treningsleir i Fukuoka der mange norske olympiere har hatt sine forberedelser.

Warholm kan ikke få fullrost det stedet nok.

– Det var en fantastisk bane og et veldig bra opplegg der. Føler egentlig at vi har fått gjort det jeg skal. Det har jo handlet mest om å optimalisere og få overskudd. Det har ikke vært det hardeste regimet treningsmessig, men vi har hatt konkurransene her i bakhodet hele tiden.