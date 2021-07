Høy smitte blant unge: – Mange senker skuldrene for tidlig

Onsdag ble det registret 31 nye tilfeller i Bergen. Vestlandshovedstaden opplever nå et økende smittetrykk og mange av de smittede er i aldersgruppen 20 til 29 år.

– Det ser ut som mange senker skuldrene, inkludert den de har fått vaksinen i, for tidlig, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen til TV 2.

Han understreker at det tar tre uker før vaksinen har effekt og at mange bør avvente med de mest sosiale aktivitetene før det. Samtidig har Bovim forståelse for at folk er lei de inngripende koronatiltakene.

Finner ikke gode tiltak

– Hva ønsker du for regler i Bergen?

– Vi har den utfordringen at smitten kommer mange veier. Vi prøver å finne enkelt tiltak som kan løs dette problemet, men det har vi ikke funnet, sier han.

SMITTE: Det er registrert 31 nye koronatilfeller i Bergen onsdag, opplyser kommunen. Tre har ukjent smittevei. Foto: Pål Schaathun

Tirsdag ble det registrert 58 smittede i Bergen. Tallet representerer imidlertid prøver tatt fra fredag 23. til og med mandag 26. juli.

–Frykter du høye smittetall i Bergen fremover?

– Vi ser i hvert fall ikke en synkende trend nå.

Første innlagt på lang tid

– R-tallet må alltid brukes med varsomhet, men et R-tall på 1,5 bekrefter bildet av at vi har en økende smittetrend også her lokalt, sier viseadministrerende direktør i Helse Bergen Randi-Luise Møgster i en pressemelding tirsdag.

Det vil si at hver person som smittes, i snitt smitter 1,5 nye personer. Så lenge tallet er over 1, er smitten økende.

– Tirsdag har vi også en innlagt koronapasient for første gang siden slutten av mai, fortsetter hun.

– Bekymret for smitte blant unge

Smitten blant unge bekymrer også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det jeg er mest bekymret for, er at vi skal få økende smitte blant unge mennesker når vi starter høsten igjen, med skole og jobb. Det tar fortsatt et par måneder utover høsten før alle over 18 år er vaksinert med to doser, sier Nakstad til TV 2.

BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad er bekymret for smitten blant unge.. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han mener at vi i utgangspunktet har en gunstig situasjon her i landet, fordi de aller fleste takker ja til vaksinen. Men det er ikke selve smittetallene blant unge som bekymrer Nakstad mest.

– Det er når smitten øker så mye at vi får flere alvorlige sykdomstilfeller og helsetjenesten begynner å merke det, at det begynner å bli problematisk. I tillegg så har vi dette med Long Covid blant unge mennesker med mild sykdom som vi ikke skal glemme, men som vi ikke vet nok om .