Alle snakker om Warholms superduell, men nå flekker utfordrer tenner

Karsten Warholm humret da han fikk spørsmålet om han var lei av spørsmål om sin argeste rival, Rai Benjamin.

Han hadde sittet på podiet i pressekonferanserommet i Olympic Village og svart på spørsmål i over 20 minutter. Hvert tredje spørsmål hadde handlet om mannen som er ventet å gi sunnmøringen den hardeste kampen om gullet på 400 meter.

Et megetsigende, langt «jaa» fulgte før han hentet seg litt inn.

– Både og. Jeg og Rai har hatt dueller før, og vi skal sikkert ha mange flere i årene som kommer. Det får jeg heller venne meg til. For interessen er det fantastisk å ha noen som kjemper slik med meg.

MØTTE PRESSEN: Karsten Warholm og Leif Olaf Alnes Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– For meg som utøver, så gjør det at noen av målene mine blir vanskeligere å nå, men samtidig henger det høyere og man skjerper seg litt ekstra, fordi det er noen som puster deg i nakken. På mange måter er det positivt. Jeg gleder meg selvfølgelig til å få gjennomført enda en duell.

Nordmannen satte tidligere i år verdensrekord på distansen (46,70), kort tid etter at Benjamin hadde løpt på 46,83 - fem hundredeler over det som da var verdensrekorden.

Forberedt

Warholm ankom OL-landsbyen tirsdag, men sparer ikke på godordene om bo-området til de olympiske utøverne dagen etter. Både beliggenhet og fasiliteter får toppkarakter av sunnmøringen – som til og med roser sjøutsikten fra hotellsengen.

Men Benjamin har han ikke sett snurten av.

Det norske hekkefenomenet forventer imidlertid at han når han først ser ham, så vil det gå unna.

– Jeg er forberedt på at han kommer hit i bra form. Jeg tror det kommer til å gå fort med ham.

– Han passerer med motsatt bein. Jeg vil bli overrasket dersom han har hatt flere passeringer enn meg. Han er en veldig naturlig rask type og bra fysisk. Jeg har ikke sett så nøye på hvordan han er teknisk over hekkene, sier Warholm.

– Jeg er veldig fan av min løsning. Han er litt høyere type. De får det ofte litt lettere slikt sett. Jeg tror jeg har en effektiv måte å passere hekkene på. Hva angår å utnytte toppfarten over hekkene, så scorer jeg høyt på det.

– Hvem er best, ekspert Alnes?

– Det er det vi gleder oss til å finne ut av da, og mange andre også tydeligvis. Interesse blir skapt for duellen, og det er en kjempessetting for oss.

SÅ NÆRE: Rai Benjamin etter å ha løpt tidenes tredje beste tid på 400 meter hekk. Foto: Steph Chambers

Utfordrer klar

Det kunne virke slik. Benjamin er ikke den eneste utfordreren for Warholm. Brasilianske Alison dos Santos har vist stor forbedring denne sesongen

I motsetning til sin norske konkurrent, trosset dos Santos buss-køene og tok turen til OL-arenaen for å teste underlag og fasiliteter. Etterpå flekket han verbale tenner mot konkurrentene.

– De andre løper på 46 sekunder, og jeg er i nærheten av det. Jeg vil løpe på 46-tallet, og det er det jeg trener for. Disse lekene er enda en sjanse til å løpe så fort. Konkurransen er hard, men det er bare bra for oss utøvere. Jeg vil bli bedre, sa dos Santos.

Han la til at han ble motivert og inspirert av å løpe i heatet da Warholm satte verdensrekord på Bislett.

Da løp Dos Santos på 47,38, men han har løpt sju hundredeler fortere. En forbedring fra ham, mens Benjamin og Warholm ikke får ut sitt ypperste, så er 21-åringen helt der oppe.

MOTSTANDERE: Karsten Warholm mot Alison Dos Santos i Monaco. Foto: Clement Mahoudeau

To tanker i hodet

Forsøket fredag blir første mulighet til å sjekke ut hekke-rivalenes nivå.

– Vi vil selvfølgelig prøve å få med oss det som foregår. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Det er mange damer jeg kjenner som påstår at de kan multitaske, sier Leif Olav Alnes på karakteristisk vis.

– Men vi er mest opptatt av å gjøre det vi skal. Gjør man sitt beste, og noen er bedre, så får man ikke gjort noe med det.

Eleven hans mener man uansett kan lese lite ut av et forsøksheat, selv om han hardnakket hevder at han ikke tar det for gitt at han går videre.

Uten uhell går Karsten Warholm selvsagt videre. Forsøksheatet går natt til fredag.