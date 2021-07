Rotet bort seksmålsledelse, men kom tilbake på vinnersporet: – Sniker seg inn en usikkerhet

Norge - Argentina 27-23

Etter det sviende ettmålstapet for Spania i forrige kamp burde Norge slå poengløse Argentina. Det gjorde nordmennene, men en overbevisende seier var det ikke.

Se scoringen til keeper Kristian Sæverås øverst!

For i 1. omgang ledet Norge 9-3 og så ut til å cruise inn til en enkel seier. Men sju minutter senere var ledelsen borte og stillingen plutselig 9-9.

Norge ledet med et mål til pause, men det var en slurvete omgang. I 2. omgang så det bedre ut. To kjappe scoringer fra Kevin Gulliksen sørget for femmålsledelse med fem minutter igjen, og da kunne Christian Berge puste lettet ut.

Dermed har Norge fire poeng etter tre kamper og ligger i rute til å ta seg til kvartfinalen.

- Mange merkelige situasjoner

– Vi møter et tøft lag. Det var mange merkelige situasjoner ute på banen i dag, så det var adrenalin som var oppe og pumpa. Hvert fall litt oftere enn det bruker å være, sier Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Han har en forklaring på hva som skjedde da seksmålsledelsen røk.

– Vi åpner fantastisk og går opp til 9-3. Rullerer kanskje litt for mye med for mange spillere samtidig så det sniker seg inn en liten usikkerhet. Så klarer vi å riste oss av det i andre omgang.

– Det som er bra er at vi klarer stå i det og ikke bli rysta.

–Unødvendig

Da Norge herjet i starten skal Kristian Sæverås ha mye av æren for, og keeperen scoret et mål.

– Jeg er fornøyd med starten av kampen. Da står vi bra i forsvar og vi får mange enkle mål selv. Andre omgang blir det litt mer kaotisk, vi finner ikke helt rytmen, sier målvakten.

Petter Øverby mener det ikke skulle mye til før Argentina var på.

– Vi er der fra starten av, men det er litt typisk at du leder med mye og så slipper du deg ned og tenker at det blir en behagelig dag på jobben. Men vi vet at Argentina er et slitelag som alltid kommer tilbake i kampene sine. De gir seg aldri. Så fort vi slipper oss ned to-tre prosent, så er de der i ryggen med en gang.

Unødvendig er ordet Sander Sagosen bruker for å beskrive at det ble så jevnt.

– Vi slipper dem litt inn i kampen og det er egentlig unødvendig. Hvis vi ikke brenner så mye som vi gjorde i dag, så hadde vi vunnet denne kampen med ti mål. Vi må fortsette å rette på dette når vi kommer til gode sjanser.

Nå venter Tyskland og kjente ansikt for stjernespilleren.

– Det blir noen lagkompiser vi skal spille mot og det er alltid artig å spille mot Tyskland. Det blir en helt annen håndballkamp med mye mer tyngde og fysikk, og det er litt mer om vi er vant til enn i dag der det er litt kaos til tider utpå der. Det blir en renere kamp.

Bekymret over brente sjanser

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Norge gjentar utfordringene fra tidligere kamper i OL.

– Det er viktig å vinne. Norge kommer til mange sjanser, men brenner for mange av dem. Forsvarsspillet er imponerende, men det er litt for samme melodi som de andre kampene med lite linjespill.

Det første kvarteret mener han Norge var "ekstremt gode". Like imponert er han ikke over de sju-åtte minuttene midtveis i 1. omgang.

– Norge brenner mange sjanser og bytter en del spillere. I tillegg blir det få redninger og vi får måltørke. Det gir bensin på bålet til en argentinsk gjeng som slåss voldsomt, sier han.

Svele tror likevel Berge sitter igjen med en brukbar følelse etter de tre kampene.

– Det er positivitet rundt forsvarsspillet. Det er ikke vits å gjøre problemene til noe større enn det det er.

Det gjenstår to gruppespillkamper mot Tyskland og Frankrike.

– Ideelt sett bør de vinne de to for å få en fin motstander i kvartfinalen. Skulle de tape blir det fort Danmark, tror Svele.

Slik var kampen

Etter åtte minutter utnyttet keeper Krstian Sæverås at det var åpent bur hos Argentina og sendte Norge foran med 5-1 etter åtte minutter. Da tok argentinerne time-out.

Frem til det hadde gått 13 minutter hadde Sæverås scoret og sluppet inn like mange mål. Norge så ut til å ha full kontroll.

Midtveis i omgangen begynte det å lugge for Christian Berges menn. Etter at O`Sullivan sendte Norge med seks mål foran våknet argentinerne. Mens Norge bommet og bommet tok Argentina vare på sjansene.

9-3 ble til 9-9 i løpet av noen marerittminutter for Norge.

Etter en time-out fra Berge begynte endelig Norge å score igjen og dermed gikk de til pause med ledelsen 13-12.

I 2. omgang var det lenge jevnt, men Norge stakk etter hvert i fra og vant til slutt 27-23.

Norge vant åpningskampen sin mot Brasil med sifrene 27-24, men tapte deretter knept mot Spania i den andre kampen 28-27. Da scoret spanjolene det avgjørende vinnermålet i det aller siste sekundet.

Norge har møtt Argentina en gang tidligere med 27-22 i VM i Japan i mai 1997.