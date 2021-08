CIA-spionen Marc var på jobb i Russland da livet hans ble forandret

At russisk etterretning fulgte hvert skritt han tok, var ikke uventet.

Det var en del av jobben.

Han hadde ansvar for CIAs hemmelige operasjoner i Europa, og tidligere ledet CIAs paramilitære base øst i Afghanistan, på grensen mot Pakistan.

Den høyt dekorerte CIA-offiseren har opphold i Afghanistan og Irak bak seg. Foto: Marc Polymeropoulos

Denne gangen var Marc Polymeropoulos på jobb i Moskva.

– Oppsøkte jeg hotellets treningsrom, kom det en fyr i svart frakk etter meg, sier den tidligere CIA-offiseren.

– Ville kaste opp

Han befant seg på hotellrommet da han ble rammet av det mystiske angrepet i desember 2017.

– Jeg våknet opp midt på natten, av en helt utrolig svimmelhet. Det føltes som en slags karuselltur. Jeg har flere år bak meg i krigssoner i Irak og Afghanistan, og risikert livet. Men dette var den mest skremmende opplevelsen i livet mitt. Jeg hadde ingen kontroll, sier Polymeropoulos til CBS News.

Han kjente plutselig et høyt trykk i hodet, tap av balanse og en høy suselyd i ørene.

– Jeg ville kaste opp. Rommet spant. Jeg kunne ikke engang stå oppreist uten å falle, sier han til National Public Radio.

Den tidligere CIA-offiseren er blant de få som har snakket offentlig om «Havana-syndromet». Foto: Marc Polymeropoulos

Først trodde han at det dreide seg om matforgiftning. Men så skjedde det igjen, bare dager senere.

Noen måneder etter hjemkomsten fra Russland led han av kraftige migreneanfall.

Det ble en rekke lege- og spesialistbesøk før han fikk vite at det kunne dreie seg om en sjelden, kronisk hodepinelidelse.

– Som en skrustikke

Etterretningsveteranen med 26 år bak seg i CIA fikk så store helseplager at han måtte slutte i jobben i 2019.

– Jeg har hatt hodepine i tre år. Det føles som en skrustikke. Hvem kan føle seg trygg på å tjenestegjøre utenlands når slikt skjer?, sier Marc Polymeropoulos.

Han er ikke alene.

Rundt 200 amerikanske etterretningsfolk, FBI-ansatte og diplomater og familiene deres er ifølge NBC News blitt syke eller har fått tegn til hjerneskade.

Felles for dem er at de har symptomer som ligner «Havana-syndromet».

– Det skjer over hele verden, men det ser ut til å være veldig mye som skjer i Europa, sier en kilde til TV-kanalen.

Ifølge medieomtalen av syndromet har det skjedd i minst 14 land.

Syndromet har fått navn etter at de uforklarlige angrepene først ble rapportert på Cuba i 2016.

Diplomaten Mark Lenzi jobbet ved USAs ambassade i Kina da han ble rammet av «Havana-syndromet». Foto: Cody O'Loughlin/The New York Times/NTB

Senere har de skjedd i Russland, Kina, Taiwan, England, Østerrike, Tyskland, Australia, Polen, Georgia, Usbekistan, Kirgisistan, Colombia og USA.

Diplomaten Mark Lenzi jobbet som sikkerhetsoffiser ved USAs ambassade i Kina i 2017, da han merket de første symptomene: Hodepine, hukommelsestap og søvnproblemer.

Han mener at han ble et mål fordi han brukte topphemmelig utstyr til å analysere elektroniske trusler.

Noen brukte et energivåpen for å ramme ham, mener han.

– Hva slags energi snakker vi om?

– Jeg tror det er radiofrekvensenergi i mikrobølgeområdet, sier Lenzi til CBS 60 Minutes.

Lobbyen i CIA-hovedkvarteret. Foto: Saul Loeb/AFP/NTB

– Fryktet at jeg skulle dø

To CIA-offiserer merket symptomer mens de befant seg på amerikansk jord, i Boston og det nordlige Virginia. Også andre hendelser på amerikansk jord etterforskes.

Da en kvinnelig ansatt ved Det hvite hus luftet hunden, passerte hun en parkert SUV og la merke til en mann som så ut til å følge etter henne, ifølge The New Yorker og GQ Magazine.

Hunden hennes begynte å rykke i båndet. Så kjente hun det også: En høy suselyd i ørene, en intens hodepine og kribling i ansiktet.

En ansatt i USAs nasjonale sikkerhetsråd var på vei til bilen da det skjedde:

– I løpet av rundt syv minutter gikk jeg fra å føle meg veldig bra til å frykte at jeg skulle dø, har tjenestemannen fortalt ifølge The New Yorker.

Opp mot halvparten av tilfellene knyttes til CIA-ansatte og familiene deres.

Rundt 60 ansatte i det amerikanske forsvarsdepartementet og rundt 50 i utenriksdepartementet skal også ha rapportert om symptomer, ifølge NBC News.

Symptomene er varig hørselsskade, øresus, kraftig hodepine, søvnløshet, taleproblemer, svimmelhet, kvalme, balanseforstyrrelser og hjerneskader.

Noen har fått diagnosen traumatisk hjerneskade.

20 rammet i Wien i år

Over 20 tjenestemenn med tilhold i Wien, som under den kalde krigen ble regnet som verdens spionhovedstad, har siden januar rapportert inn symptomer, ifølge The New Yorker.

DANSET MED PUTIN: I 2018 vakte det oppsikt da Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl inviterte Russlands president Vladimir Putin til sitt bryllup. Foto: Roland Schlager/AFP/NTB

Utenlandske diplomater jobber i Wien ved en rekke FN-institusjoner og andre organisasjoner, og stormakter som Russland og USA har et betydelig diplomatisk nærvær der.

Ettersom mange spioner jobber under diplomatisk dekke, er den østerrikske hovedstaden et knutepunkt for både diplomatisk aktivitet og spionasje.

I desember 2020 konkluderte en rapport fra USAs vitenskapsakademi at direkte rettet mikrobølgestråling trolig var det som gjorde amerikanske diplomater og spioner syke.

«Direkte, pulserende radiofrekvensenergi» førte til at folk fikk symptomer som sterk hodepine, svimmelhet og kognitive problemer, ifølge rapporten.

Utnevnte spesialstyrke

CIA-sjef William Burns har utnevnt en etterretningsveteran som deltok i jakten på Osama bin Laden til å lede en spesialstyrke som skal finne ut årsaken til «Havana-syndromet». CIA-offiserens identitet holdes skjult, ifølge The Wall Street Journal.

– Vi skal komme til bunns i dette, sier CIA-sjefen ifølge Los Angeles Times.

Både Trump-administrasjonen og Biden-administrasjonen har fått kritikk for å gjøre for lite og for sent. I løpet av det siste har imidlertid Kongressen tatt grep, og forlangt at noe må gjøres.

Senator Jeanne Shaheen. Foto: Alex Wong/AFP/NTB

– Det er uakseptabelt at ofrene ikke har fått tilstrekkelig helsehjelp, sier senatoren Jeanne Shaheen i Senatets forsvarskomité.

Hun er blant fire senatorer som har sørget for 30 millioner dollar i helsehjelp til de som er rammet av «Havana-syndromet».

Også Senatets etterretningskomité øker innsatsen, skriver senator Marc Rubio i en pressemelding.

Retningsstyrte mikrobølger

En av hypotesene er at den russiske militære etterretningstjenesten GRU står bak, ifølge Politico. Den retningsstyrte mikrobølgestrålingen kan ha vært brukt til å spionere på smarttelefoner eller datamaskiner, og medfører samtidig alvorlige helseskadelige virkninger, heter det.

Ifølge den amerikanske rapporten kan pulserende radiobølger virke inn på mikrofonen på en telefon, og dessuten ha kognitive effekter. Det vises til den amerikanske forskeren Allan Frey, som i 1961 oppdaget at mikrobølger kan skape flere effekter, som for eksempel «innbilte lyder».

Mikrobølger kan føre til at offeret hører smertefulle høye smell og lyder.

Ifølge ekspertene har Sovjetunionen og Russland drevet med omfattende forskning på mikrobølgevåpen under den kalde krigen.

Den amerikanske militære etterretningstjenesten Defense Intelligence Agency (DIA) publiserte i 1976 en rapport som gjennomgikk Sovjetunionens forskning på de biologiske virkningene av radiobølger og mikrobølger.

Ifølge DIA-rapporten ble det forsket på metoder som kunne sette personer ut av spill, gjøre dem syke og påføre nerveskader og hjerteinfarkt.

– Ingen eurasisk kommunistisk forskning er direkte knyttet til offensive våpensystemer. Imidlertid er sovjetiske forskere fullt klar over de biologiske virkningene som mikrobølger med lavintensitet har som et våpen. Forskningen på oppfattelsen av lyd har et stort potensial for utviklingen av et system som kan forstyrre adferden til militært eller diplomatisk personell, het det i rapporten.

1978: En sikkerhetsoffiser undersøker pipa i USAs Moskva-ambassade for ytterligere avlyttingsutstyr, etter at det ble funnet en antenne skjult i pipeløpet. Foto: Diplomatic Security/US Department of State

Mikrobølger av en intensitet langt lavere enn den amerikanske sikkerhetsgrensen, virket inn på hjernens funksjon hos mennesker og dyr, het det om Freys forskning.

Rapporten omtalte også muligheten for at blod-hjernebarrieren kunne påvirkes. Denne barrieren beskytter hjernen mot skadelige stoffer fra blodbanen.

«Moskva-signalet»

Da rapporten kom ut, hadde amerikanske myndigheter i flere år etterforsket urovekkende helseskader hos ansatte ved ambassaden i Moskva.

Dramaet hadde startet i 1962, da ambassaden ble sveipet for skjulte mikrofoner. Sikkerhetspersonell oppdaget at mikrobølger var rettet mot bygningen. Bestrålingen av ambassaden ble døpt til «Moskva-signalet».

Ambassadepersonell som hadde vært stasjonert i Moskva, ble i all hemmelighet undersøkt for mulig mikrobølge-belastning, ifølge Foreign Policy.

Avlyttingsenheten, en passiv hulromresonator, ble funnet skjult i USAs riksvåpen. Foto: NSA/US Department of State

Russerne benektet at de sto bak, og hevdet at de høye konsentrasjonene av mikrobølger i ambassadebygningen måtte skyldes amerikanernes eget spionasjeutstyr på taket.

Amerikanerne tok imidlertid ikke russernes benektelser for god fisk, ettersom de i 1952 hadde oppdaget «The Thing» – det skjulte avlyttingsutstyret som var montert i riksvåpenet gitt i gave til USAs ambassadør i 1945.

Denne enheten sendte ikke ut signaler før det ble rettet elektromagnetiske stråler mot den, noe som gjorde avlyttingen svært vanskelig å oppdage.

Fikk diagnose

Den tidligere CIA-offiseren John Sipher er blant flere etterretningsveteraner som viser til historien om «Moskva-signalet» når det stilles spørsmål om hvor langt russiske myndigheter er villig til å gå.

– De bryr seg ikke, sier han til GQ.

Først etter at Polymeropoulos gikk ut offentlig og fortalte sin historie, ble han sendt til Walter Reed National Military Medical Center.

Han kaller angrepene for krigshandlinger rettet mot amerikanske tjenestemenn, og mener at det er russerne som står bak.

Nå har han fått diagnosen traumatisk hjerneskade, og håper at også andre får hjelpen de trenger. Han fullroser det amerikanske militæret, skriver han i et innlegg på CNN.

– Jeg gråt da jeg fikk diagnosen, forteller han og beskriver skadene han fikk i tjeneste for CIA som «silent wounds».