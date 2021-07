– Om noen uker har vi en fasit på den faktiske virusspredningen

For første gang på fem uker er det økende smittetrend her i landet. Men det er senvirkningene blant unge som bekymrer Nakstad mest.

Det siste døgnet er det registrert 273 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 27 flere enn samme dag i forrige uke.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vi har hatt en økning i antall smittede siste uka, for første gang på fem uker.

– Tallene går litt opp og har lagt seg på rundt 1500 per uke. Det skyldes flere pågående utbrudd, blant annet i Vesterålen og Bergen, sier Nakstad.

– Hvordan ser du på smittesituasjonen her i landet nå?

– Det er et 20-talls kommuner som har en økende smittetrend. Det er den direkte forklaringen på smitteøkningen, men det er ingen økning i antall sykehusinnleggelser per nå. Det ser ut til at kommunene det gjelder håndterer utbruddene ganske godt, sier han.

Mange fullvaksinerte smittes

– Det er over 500 fullvaksinerte som er blitt smittet her til lands. Tall fra Israel viser at 43 prosent av de innlagte er fullvaksinerte. Hvordan ser dere på det?

– Både i Israel og Storbritannia er en stor del av de innlagte fullvaksinerte. Det er nok et resultat av at en stor del av befolkningen er vaksinert. Når man er i en smittebølge, slik som i Storbritannia, er det de uvaksinerte som lettest blir smittet, men også noen fullvaksinerte blir smittet fordi vaksinen er ikke hundre prosent effektiv, sier Nakstad.

Han sier at vaksinen beskytter de fleste mot alvorlig sykdom, men den beskytter ikke alle mot å kunne bli smittet.

– Det er selvsagt noe vi må ta med oss videre i pandemien, sier han.

Tror på normal høst

– Hvilke tanker har dere om smitteutviklingen framover?

– Det er åpenbart at det er ungdom og unge voksne som driver pandemien videre – det er de som i stor grad smittes. Nå håper vi at effekten av vaksineringen vil komme for fullt de to neste månedene. Når vi har vaksinert de aller fleste over 18 år, vil vi få en fasit og vil da se hvor lett dette viruset faktisk sprer seg i Norge, sier Nakstad.

Han mener at vi i utgangspunktet har en gunstig situasjon her i landet, fordi de aller fleste takker ja til vaksinen.

– Så vi tror befolkningsimmuniteten vil bli ganske god og at vi vil kunne leve ganske så normalt til høsten.

Senvirkninger bekymrer

– Så lenge sykehusinnleggelsene ikke øker, hvilket smittenivå er levelig?

– Det er når smitten øker så mye at vi får flere alvorlige sykdomstilfeller og helsetjenesten begynner å merke det, at det begynner å bli problematisk. I tillegg så har vi dette med Long Covid blant unge mennesker med mild sykdom som vi ikke skal glemme, men som vi ikke vet nok om, sier Nakstad.

Han mener at det ikke er smittetallene, men konsekvensen av smittetallene som fortsatt er viktig.

– Men det er ofte en forsinkelse på et par uker mellom de tallene. Dersom smittetallene øker voldsomt så går det et par uker før innleggelsene kommer også blant uvaksinerte.

Gjenåpningsplan

Trinn 4 i gjenåpningsplanen Breddeidretten og kultur- og fritidsaktiviteter: Ingen anbefaling om 1 meters avstand eller antallsbegrensning ved trening/øving, eller for deltakere på idrett- og kulturarrangementer. Det åpner for deltakelse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt) også for voksne.

Toppidrett kan utøves som normalt.

Sosial kontakt/private hjem: Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet, men man bør fortsatt holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis man er syk.

Offentlige arrangementer: Anbefaler arrangementer utendørs framfor innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs: 750 personer uten faste tilviste sitteplasser, og 2.500 personer med faste tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat kan man fylle 75 prosent av kapasiteten opp til maks 2.500 personer uten faste tilviste sitteplasser, og opptil 5.000 personer med faste plasser.

Offentlige arrangementer utendørs: 1.500 personer uten faste, tilviste sitteplasser, og 5.000 med faste sitteplasser. Med adgangstest og koronasertifikat kan man fylle 75 prosent av kapasiteten opp til maks 5.000 personer uten faste sitteplasser, og maks 10.000 personer med faste plasser.

Serveringssteder: Fortsatt krav til registrering og sitteplasser til alle gjester. Kravet om bordservering oppheves.

Arbeidslivet: Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Universiteter, høgskoler og fagskoler bør planlegge for fysisk undervisning på høstsemesteret og for at det gis unntak fra avstandskrav der det er nødvendig i undervisningen.

– Regjeringen skal holde en pressekonferanse senere i dag. Hvilke anbefalinger har dere kommet med til de i forkant av den?

– Vi har først og fremst beskrevet situasjonen. FHI har gått gjennom smittetallene og alt vi får rapportert fra kommuner og andre. Og så skal regjeringen vurdere om og når vi skal gå over i trinn 4, som er neste trinn i gjenåpningsplanen, sier Nakstad.

Trinn 4 som ikke er så stort som trinn 3, da store deler av landet åpnet opp.

– Men trinn 4 er en ytterligere steg videre med en del lettelser når det gjelder for eksempel være på arrangementer og på besøk hjemme.