Utsetter trinn fire av gjenåpningen

De siste dagene har regjeringen vurdert hva som skal skje med den videre gjenåpningen av Norge, etter at trinn fire i gjenåpningsplanen ble utsatt til slutten av juli eller begynnelsen av august.

Enda en gang har de landet på å utsette innføringen av trinn fire.

– Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinnfire vil skje i midten av august, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han er tydelig på at pandemien er ikke over.

– Bekymringsfull utvikling

– Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå, sier Høie.

Delta- varianten har i sommer tatt over som den dominerende varianten i Norge, og andelen som er smittet av denne varianten øker.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet peker i sitt oppdragssvar på at det særlig er utviklingen i Norge og internasjonalt de siste dagene som tilsier at gjenåpningen bør utsettes.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen under pressekonferansen onsdag. Foto: Torstein Bøe/ NTB

Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først.

Høie sier at det nå er svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen.

– Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge, sier Høie.

Unge slipper smittekarantene

Høie opplyser at TISK-strategien har vært blant de viktigste virkemidlene for å holde kontroll på pandemien i Norge.

Disse tiltakene berører mange, både enkeltpersoner, kommunene, skoler, barnehager og arbeidslivet.

– Det er derfor viktig å justere tiltakene, slik at de står i forhold til smittesituasjonen, sier Høie.

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering.

Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste.

Vanskelig smittesporing

Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene.

– Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier Høie.

Fakta: Koronasituasjonen i Norge nå 136.370 personer har testet positivt på korona i Norge til nå.

63,3 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose.

32,3 prosent er nå fullvaksinert.

Tirsdag var 22 koronapasienter innlagt på sykehus.

799 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars i fjor.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Kommunene bør spesielt vurdere om elever i videregående skole som er over 18 år og ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

– Når svært mange er vaksinert, er det ikke like forholdsmessig å sette alle nærkontakter i karantene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Guldvog peker også på at det blir det stadig vanskeligere å drive aktiv smittesporing etter hvert som folk har flere nærkontakter.

– En god del av utbruddene vi nå ser, skjer i forbindelse med private sammenkomster og på serveringssteder. Det er i hovedsak ubeskyttede som smittes.

Justeringer i trinn 3

Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn 3 av gjenåpningsplanen. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.

I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.

Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med nye nasjonale tiltak er helsedirektør Bjørn Guldvog tydelig.

– Det sitter veldig langt inne å innføre nye tiltak nasjonalt, sier han.

Må leve med tiltak

Selv etter at neste trinn i gjenåpningsplanen for Norge er gjennomført, vil nordmenn måtte leve med en rekke koronatiltak.

Trinn fire er det siste steget på gjenåpningsplanen, men selv etter dette vil det gjenstå en rekke koronatiltak.

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI i sin siste risikovurdering som kom mandag.

I risikovurderingen regnes det som middels sannsynlig at den økende smitten vil fortsette gjennom de to neste månedene, med kanskje opp mot to-tre tusen smittetilfeller i uken.