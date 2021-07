Mørk med klar beskjed: – Vi skal sette dem på plass

Med fire poeng etter to kamper er håndballjentene på god vei mot kvartfinale. Men på torsdag møter de Montenegro som slå de norske, regjerende Europamesterne i OL-kvalifiseringen.

– Vi er revansjelystne og vi skal sette dem på plass, sier Nora Mørk.

Det var en høydramatisk OL-kvalifisering for håndballjentene. Med tapet 23-28 mot Montenegro, stod billetten til Tokyo i fare.

– Da ble vi fightet ut av kampen av et fysisk og robust Montenegro. Her vil tøft forsvarsspill og stor fart gjøre susen. Vi bør unngå å gå i dueller hele tiden og heller ha høyt balltempo i angrepsspillet. Da vil vi spille oss til gode sjanser, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Mørk er klar for en tøff kamp og mener at Norge har tatt steg siden sist.

– Det blir gøy mot Montenegro. Jeg gleder meg og vi skal fortsette den gode stilen. Vi har vartet opp med ordentlig godt forsvarsspill og målvaktene våre er godt i gang. Montenegro møter et bedre lag enn de gjorde sist.

Montenegro innledet mesterskapet med en knusende 33-22-seier over Angola, før det ble bråstopp mot vertsnasjon Japan tirsdag. Da var halvt norske Sakura Hauge (34) avgjørende for at Japan stakk av med to poeng.

– Montenegro minner meg litt om Angola - de ønsker å sette ned tempoet, sier Thorir Hergeirsson.

Og det liker Mørk og håndballjentene lite.

– Det er kjedelig for oss når det er lite tempo fordi vi liker mye tempo, man blir litt småfrustrert, sa Mørk til TV 2 etter kampen mot Angola.

– Det gjør mange lag mot Norge. Da er det viktig med tålmodighet og konsentrasjon i forsvarsspillet, og nøyaktighet i alt vi gjør framover, sier Svele.