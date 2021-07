Gullhelten gambler med ekstrem satsing

Kristian Blummenfelt vedgår at det kan koste dyrt.

– Jeg vet at jeg har den her et sted.

Kristian Blummenfelt leter rundt i sekken sin. Han sjekker flere lommer, og flytter på det han har der. Det tar litt tid, men til slutt finner han det han skal ha.

– Jeg begynte å bli litt bekymret, flirer han.

Den nybakte OL-vinneren i triatlon er litt svett i pannen når han løfter ut det som ser ut som en klump med tøy, men i realiteten er det edleste en triatlon-utøver kan vinne: En olympisk gullmedalje.

– Jeg fikk høre at jeg skulle pakken den inn i en sokk for å ta vare på den. Egentlig trodde jeg at jeg skulle få en boks å oppbevare den i, men den fikk jeg aldri.

PÅ LETING: Kristian Blummenfelt. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

Tilbake i trening

Det plager ikke en reiseklar Blummenfelt nevneverdig der han står tungt lastet på flyplassen Haneda. Han er på vei hjem til Bergen for første gang på over et halvt år.

Det blir litt å drasse på når han de siste 13 månedene bare har tilbragt 40 dager i byen han kaller hjem. Avreisen skjer to døgn etter at han sikret det historiske gullet.

– Det er veldig deilig å ha lykkes med det vi kom her for. Nå gleder jeg meg til å komme hjem. Det blir fint, sier han.

Man ville vært unnskyldt om man ønsket seg en ferie etter elleve års blodslit med dette som mål, men Kristian Blummenfelt er ikke skrudd sammen som alle andre.

Profilen hans på treningsappen Strava avslører at han allerede dagen etter var tilbake på trening. Rett nok «bare» en rolig mil i joggeskoene, men også før avreise fikk han gjort unna en litt lengre, litt raskere tur i OL-landsbyen.

For en pause er uaktuelt nå.

– Jeg har lyst å melke det videre og få mest mulig ut av godformen med å kjøre flere løp.

– Jeg har lyst å prestere i konkurransen som gjenstår også. I VM-serien gjenstår to løp, og det blir en fight mellom meg og Alex Yee om sammenlagtseieren der.

Yee tok sølvet bak Blummenfelt i Tokyo, men har foreløpig overtaket i kampen om den gjeveste sammenlagttriumfen for triatletene.

Kan ødelegge

Går han til topps der vil det være lukrativt for mannen som ifølge BT håver inn over tre millioner kroner i bonus for OL-triumfen. Likevel vil han altså satse på en konkurranse ved siden av: IronMan - en triathlon-form som fire ganger så lang. Han innrømmer at det er en gambling.

– Jeg risikerer nok litt det økonomiske med å kjøre IronMan i mellom der. Det kan ødelegge sjansene mine i verdensserien.

– Men jeg har lyst å vise langdistansegutta hvor listen ligger.

Tyske Jan Frodeno, som tidligere i år kom med en frekk melding til Blummenfelt, er en han vil sette på plass.

Målet er å ta opp kampen med de beste der i sesongavslutningen på Hawaii i oktober, men for å kunne delta der, må han kvalifisere seg. Allerede om tre uker skal han svømme 2400 meter, sykle 112 kilometer og løpe en maraton i Frankfurt for å kvalifisere seg

Det siste har han aldri gjort før. Likevel har han store ambisjoner.

Da må det trenes. Han innrømmer at grunnlaget ikke er der akkurat nå.

– Vi har gjort det vi kan for å toppe formen inn mot OL. Vi har litt lite volum siste to-tre ukene, fordi vi har ikke tenkt på det som skal skje etterpå. Alt handlet om å være fit for fight til mandag. Det handler om å få inn mest mulig de neste ukene, forklarer han.

– Det blir veldig tight med tid for å rekke å få gjort det vi trenger, for det blir fort en konkurransetid på åtte timer. Jeg må få inn mange seige turer for å bli vant til det.

Skal ta pause

Landslagssjef Arild Tveiten har veid fordelene og ulempene ved å kjøre på videre opp mot hverandre. Han er klar på at når sesongen er over, og når IronMan-løpet på Hawaii er unnagjort, så skal mesteren og hans lagkamerater Gustav Iden og Casper Stornes ta seg en pause.

Tveiten legger trykk på ordet skal.

– Guttene har uttrykt et veldig klart ønske om å ha fokus på å kjøre IronMan etter OL for å se hvordan det kan gå. Etter det så er det sesongpause, og så er det fullt fokus frem mot Paris 2024, sier Tveiten.

REISEKLAR TALE: Arild Tveiten på flyplassen Haneda. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

– Jeg tror det kjennetegner sulten til utøverne for oss handler det hele tiden om utvikling. Hele tiden komme videre og lære noe nytt. Det er prestasjonskultur. Den reisen de skal gjennom de neste månedene er en del av en utvikling mot å bli enda bedre og enda mer komplett. Det blir en helt annen måte å trene på, og jeg tror på mange måter at det blir godt mentalt å ha et litt annet fokus.

Nå venter en lang hjemreise før ankomst Bergen torsdag.

– Det blir godt å komme seg hjem og få være litt hjemme, sier Kristian Blummenfelt og legger til:

– Det blir godt å få gjort litt trening alene.