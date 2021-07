Dette skjedde i OL i natt – 28. juli

Dramatisk velt for norsk ro-duo, Olaf Tufte avsluttet OL-karrieren, og en tung dag for Katrine Aalerud på tempo. Det er noe av det som skjedde i OL i natt.

Det ble en tung OL-avskjed for Olaf Tufte (45) natt til onsdag. Dobbeltfireren med Tufte, Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken ble nummer tre i B-finalen og nummer ni totalt.

Dette var Olaf Tuftes siste OL-konkurranse. Han har deltatt i sju OL, som er flest av en nordmann.

Kristoffer Brun og Are Strandli lå an til å ta seg til OL-finale, men veltet dramatisk mot slutten av konkurransen og havnet i vannet under semifinalen i lettvekt dobbeltsculler.

– Det svartner. Det er helt uforståelig. Det har aldri skjedd før, sa Strandli til TV 2.

Katrine Aalerud ble nummer 20 og var over fire minutter bak den overlegne vinneren Annemiek van Vleuten fra Nederland på kvinnenes temporittet i Tokyo-OL onsdag.

Sverige vant knepent 29-28 over Portugal i mennenes håndballturnering onsdag. Danmark knuste Bahrain 31-21 i samme gruppe.

Den amerikanske svømmestjernen Katie Ledecky tok sitt sjette OL-gull onsdag, da hun tok gullet på 1500 meter fri i bassenget i Tokyo. dette var første gang øvelsen var på OL-programmet.

Storbritannia vant OL-gullet på herrenes 4 x 200 meter fri i svømming natt til onsdag. Russland, under betegnelsen ROC, sikret seg sølvet, mens Australia svømte inn til bronsemedalje. Dette er første gang noensinne at et amerikansk svømmelag ikke klarer å sikre seg en pallplass i en OL-stafett, uansett gren og kjønn. Dette var den 96. stafetten amerikanerne har deltatt i, skriver statistikkstedet Gracenote.

Endre Funnemark seilte inn til en niendeplass på den syvende seilasen i RS:X. han er nummer 13 sammenlagt. Anders Østre Pedersen ble nummer tre på den tredje seilasen i finnjolle. han ligger som nummer tre i sammendraget.