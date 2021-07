Drømmen om OL-gull brast for Are Strandli og Kristoffer Brun. Skuffelsen er stor, men duoen er stolte av reisen de har hatt.

Are Strandli var lenge usikker på om satsingen skulle holde etter at koronapandemien satte en stopper for OL i fjor.

Men under en pressekonferanse i september 2020 kunngjorde veteranen at han skulle delta i OL i Tokyo i 2021 sammen med makker Kristoffer Brun.

Natt til onsdag rodde duoen semifinale, men der gikk det galt for gullhåpene da båten kantret.

– Jeg er så utrolig lei meg på vegne av hele laget og samtidig så stolt over alt vi har gjort sammen i årevis og ikke minst nå i OL. Så ender det på denne måten. Det finnes ikke ord, forteller en tydelig preget Are Strandli i pressesonen.

Brun og Strandli tok bronse i de forrige olympiske leker, og ønsket å toppe karrieren med gull på arenaen Sea Forest Waterway i Tokyo.

Men like før målstreken sa det stopp.

– Denne er tøff og det kommer til å blir tøft å reise seg fra dette, sier Strandli.

– Det er helt forferdelig at det skjer i en OL-semifinale der vi er på vei til å sikre en finaleplass. Det er, ja..., forteller en oppgitt og gråtkvalt Kristoffer Brun.

Etter OL legger makker Strandli opp.

– Are og jeg har hatt en fantastisk karriere sammen og utrolig mange flotte høydepunkt som jeg er fryktelig stolt av. Det er selvsagt helt uvirkelig bittert at det sluttet sånn, men jeg har fått min bestevenn og utrolig mange fine opplevelser sammen. Det får man uansett ta med seg. Men akkurat i dag synes jeg dette var litt tungt.

Om Strandli og Brun skal ro B-finale er ikke avklart.

– Jeg vil helst slippe å tenke på den i noen timer til, svarer Strandli på spørsmål om de kommer til å stille på startstreken eller ikke.