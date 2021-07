Hovland om kaoset han skapte: – Det var ikke et sjakktrekk

Torsdag slår Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen ut på første dag av OL-turneringen i golf.

Det er bare andre gang i moderne tid at idretten er med på det olympiske programmet, og Norge har en av de største favorittene i nevnte Hovland.

Ranket som nummer elleve i verden og med navn som Jon Rahm og Bryson DeChambeau ute vil det ikke komme som en overraskelse på noen om 23-åringen står igjen med gullet rundt halsen.

Derfor var det også en del internasjonal presse til stede da han og Krogh Johannessen holdt en humørfylt pressekonferanse. De var opptatt av sportens standing i Norge, og hvordan man ranket en seier i en major-turnering i golf opp mot et OL-gull.

– Å vinne en major vil være større personlig. Jeg tror de fleste tenker slik, og mange nordmenn vil nok forstå at det er slik dømt ut fra reaksjonen til andre, sier Hovland.

MØTTE PRESSEN: Viktor Hovland. I bakgrunnen: Kristian Krogh Johannessen. Foto: Lise Åserud

Det er fire årlige turneringer som faller inn under major-kategorien: Masters-turneringen på Augusta-banen, PGA Championships og U. S. Open som holdes ulike steder i USA hvert år, samt British Open som flytter rundt i Storbritannia.

– Folk som ikke vet noe om golf, og det er mange av dem i Norge, vil nok være mer glad for en OL-medalje. De vet kanskje ikke hva en major er, men alle har hørt om OL. En OL-medalje veier mer for de fleste, forklarer Hovland.

Ny OL-vin

Både han og makker Krogh Johannessen forteller om at de vokste opp med å se OL på TV, og nevner særlig norske vinterolympiere.

– Der er vi vant til å knuse konkurrentene og ta mye medaljer. Slik er det ikke i sommeridrettene. Vi skal prøve å forandre det, og det er kult å se at det vokser frem flere gode sommerolympiere nå. Forhåpentlig kan Kristian og jeg være en del av det.

Golf-forståelsen og golf-interessen er på vei opp i Norge. I 2020 opplevde Golfforbundet en medlemsvekt på 16 prosent, en vekst som har fortsatt i 2021 I tillegg rapporterer sportskjeden om en eksplosiv vekst i salg av utstyr til idretten.

At det er mange som er interessert, ja faktisk veldig interessert, fikk Hovland selv merke da han skulle spille en runde på en bane i Larvik for tre uker siden.

Angrer på én ting

Flere hundre mennesker møtte opp og noen reiste helt fra Bergen for å få et glimt av sin store helt. Etter at golf-stjernen førte opp sitt navn som den som booket utslagstid og noen oppdaget det, spredde det seg som ild i tørt gress, skriver norskgolf.no.

MANGE SKUELYSTNE: Folk møtte opp i hopetall til Viktor Hovlands golfrunde. Foto: Tom Erik Andersen, norskgolf.no

– Det er jo ordentlig kult at folk begynner å få øynene opp for golf. Spille selv og følge med. Det har man kanskje savnet litt i Norge, smiler Hovland

– Samtidig så er det litt slitsomt når jeg skal spille med et par kompiser og nyte det, så blir det en oppvisningsrunde i stedet. Det var nok ikke et sjakktrekk å sette navnet mitt der, men det er hyggelig at folk bryr seg så mye.

Golf-interessen er eksplosjonsartet, mye i likhet med Hovlands karriere. Det er nesten som om han også må klype seg i armen.

– Det har gått veldig fort. Går vi to år tilbake så var jeg fremdeles amatør, spilte amatørturneringer og gikk på college, mens jeg drømte om å spille og vinne majors, sier Hovland.

– Det er kult å se at jeg har oppfylt mange av de tingene.