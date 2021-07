Tung OL-avskjed for Olaf Tufte: – Veldig mye følelser

De norske herrene i dobbeltfireren med Olaf Tufte, Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken klarte ikke kvalifisere seg til A-finalen og mistet muligheten til å kjempe om medalje. Dermed var det i en B-finale Olaf Tufte skulle avslutte sin meget innholdsrike OL-karriere, i sin sjuende deltagelse. Det er han alene om i Norge. Tufte har to gull og to sølv i sin olympiske karriere

Men det ble ingen seiersjubel i Tuftes OL-avskjed.

Dobbelfireren startet B-finalen bedre enn i forsøksheatet, og lå på andreplass bak Kina på første passering. De norske herrene kjempet hardt hele løpet, og kjempet seg nærmere Kina mot slutten. Men kineserne klarte å holde unna for de norske herrene.

Tyskland kom også i stor fart mot slutten, og tok andreplassen i heatet, rett foran de norske gutta. Dermed endte den norske dobbeltfireren som nummer ni i OL. Norge havnet litt over sekundet bak kineserne i B-finalen.

Tufte var tydelig preget etter B-finalen, og satt med hodet i hendene etter målgang. Han møtte Eurosports reporter med tydelig klump i halsen.

– Det er vemodig. Det hadde vært vemodig om man hadde tatt medalje også. Men det er litt kjipere når man ikke lykkes. Det er ikke så mye jeg har mislykkes med, så det svir litt ekstra. Jeg er dårlig på det, sier Tufte etter løpet.

Før han slår fast at han ikke skal til Paris.

– Det tror jeg gutta er glad for, forteller han muntert.

Han vet ikke hva som gikk galt for dobbeltfireren.

– Vi står litt igjen som spørsmålstegn. Vi har lagt ned jobben, vi har klart å ro godt i verdenscupen. Fysisk og mentalt er vi på plass. Vi får en på trynet i forsøksheatet, og det tok lufta litt ut av oss, forteller han videre.

Han sliter med å holde tilbake tårene når han forteller om følelsene som har kommet før hans siste OL-løp.

Måtte holde følelsene i sjakk

– Det var masse følelser før start som jeg måtte holde i sjakk. På vannet har jeg et fokus. Å ro så fort som mulig. Men ellers har det vært følelsesladd. Det er siste turen med gutta, siste olympiske løpet, siste av mye. Vi har ledd mye av det underveis. Det er siste turen med tre gutter som jeg er glad i. Det er tårer, og sånn er det når det betyr noe, forteller Tufte med tårer i øynene.

TAKKET: Oscar Helvig og Olaf Tufte etter B- finalen i dobbelfirer. Foto: Lise Åserud / NTB

Han er også takknemlig for alt han har opplevd gjennom roingen.

– Jeg har ikke så mye å sippe over. Jeg har opplevd alt mulig. Opp og nedturer og gullmedaljer. Jeg har møtt masse fantastiske mennesker. Rofamilien både internasjonalt og i Norge. Jeg har fått så mye gjennom roingen. Jeg skal takke for at jeg har så mye bra folk rundt meg, og at de har holdt ut med meg, avslutter Tufte etter en meget sterk OL-karriere.

– Bedre enn resultatlisten viser

Eurosport-ekspert Stian Kjennvold var imponert over guttene i den norske dobbeltfireren.

– Det var bedre enn resultatlisten viser. Det var en veldig god preastasjon, sa Eurosport-eksperten etter løpet.

Han mener de norske gutta kjempet godt.

– De gjorde et skikkelig forsøk, og de var med hele veien. Solid rodd av gutta, fortsatte Kjennvold under TV-sendingen.

– Det er et stort tap

Trener Kjetil Undset var fornøyd med at de norske herrene hevet seg.

– Niendeplass var ikke det vi hadde sett for oss før vi dro ned. Men gutta løftet seg. Vi hadde store planer om å sette opp farten, men det holdt ikke inn. Gutta har gjort en god jobb fra semien, og løftet seg. Det er jeg stolt av, fortalte Undset til Eurosport.

Han hyllet Tufte etter endt OL-karriere.

– Det meste er sagt om hans enorme personlighet. Han satte en helt ny standard i rosporten. Det har han holdt på med i 25 år. Med ekstremt fokus på selvdisiplin, men også med morsomme kommentarer. Han viser alle unge hvordan det skal gjøres og er alltid på, fortsatte han til Eurosport.

Han mener rosporten vil savne Tufte.

– Det er et stort tap, men samtidig må det komme en ny øre. Nå er det tid for det, sa Undset på TV-sendingen til Eurosport.