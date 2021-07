Friidrettssjefen mener cannabisforbud bør gjennomgås

En av de store friidrettsstjernene på kvinnesiden, Sha'Carri Richardson, mister OL på grunn av en positiv test for cannabis. Nå vil lederen i det internasjonale friidrettsforbundet at forbudet mot stoffet skal gjennomgås.

Richardson, som var en av de store favorittene til å ta gull på 100 meter under OL i Tokyo, testet positivt for cannabis under det amerikanske mesterskapet i juni. For dette fikk hun en utestengelse på 30 dager. Dette førte til at hun mister mesterskapet. USA har ikke vunnet kvinnenes 100 meter siden Marion Jones tok OL-gull på distansen i 2000.

Cannabis er på dopinglisten til WADA, men hvis utøveren kan bevise at bruken ikke er gjort i prestasjonsfremhevende sammenheng, mottar man en mildere straff. Dette ble tilfellet for Richardson.

Richardson fortalte at hun bruken var relatert til tapet av sin mor, og at hun brukte det i delstaten Oregon, der det er lovlig, melder Reuters.

REVURDERE: Leder i det internasjonale friidretts-forbundet mener cannabis-forbudet burde gjennomgås. Foto: Charly Triballeau / AFP

Nå tar leder for det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, til orde for at forbudet bør gjennomgås.

Det var Reuters som først omtalte saken.

– Det burde sees på. Det er det riktige å gjøre, for ingenting er hugget i stein, fortalte han til Reuters.

Han sier han også har tatt det videre.

– Man må tilpasse seg, og innimellom revurdere ting. Athletics Integrity Unit er riktig til å se på dette. Jeg har snakket med formann David Howman, og de har sagt at de skal se på det i lys av hva som har skjedd, fortsatte han til nyhetsbyrået.

Athletics Integrity Unit er det internasjonale friidrettsforbundets dopingorgan.

– Lei meg

Han føler med Richardson, som må se lekene i Tokyo fra USA.

– Jeg er lei meg på hennes vegne. OL har mistet et eksepsjonelt talent. Hun vil komme tilbake, men det er et tap for konkurransen, avsluttet Coe til Reuters.

Richardson fikk mye støtte etter utestengelsen var et faktum. Fotballstjernen Megan Rapinoe, senator Cory Booker og skuespiller Seth Rogen var noen av de som viste sin støtte til løpestjernen, og som mente utestengelsen var feil.