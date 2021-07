Kvinne bortvist fra bingohall etter rasistiske utsagn: – Den ansatte sto med tårer i øynene

Klokken 19.40 ble politiet kontaktet av en gjest ved et bingolokale i Fredrikstad sentrum. Melderen reagerte sterkt på hva en annen gjest hadde sagt til den ansatte ved bingohallen. Den ansatte var i tenårene.

– Melderen noe sånn som at: «Hadde noen brukt slike ord mot mine barn, ville det blitt bråk», sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet rykket ut til stedet og bortviste en kvinne i 40-årene, som brukte svært ufine ord mot den ansatte.

– Den ansatte er norsk, men av utenlandsk opprinnelse. Kvinnen i 40-årene brukte begrepet som faller inn under rasismeparagrafene, ved å kalle den ansatte ulike ord. Vi har bortvist damen fra stedet og oppretter en sak på hatkriminalitet, sier Marstad.

Den ansatte var tydelig preget av hendelsen.

– Da vi kom dit sto den ansatte med tårer i øynene og var veldig, veldig lei seg. Hun satt stor pris på at vi kom, sier operasjonslederen.

Marstad forteller at politiet ser stadig flere hatefulle ytringer på nett, men at det er relativt sjelden at man rykker ut til meldinger om hatkriminalitet.

– Vi har ikke så altfor mange saker av det. I dette tilfellet var det rett og slett ingen tvil om at det var på sin plass å rykke ut, så får vi finne ut hva som kommer ut av saken, avslutter Marstad.

Hatkriminalitet er lovbrudd motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. Hatkriminalitet straffes med inntil tre år i fengsel.