Det har vært snakket mye om selvkjørende biler. Tesla er blant merkene som ligger langt framme her. I enkelte land kan de kjøre mer eller mindre helt av seg selv.

Mercedes er også på ballen. Det fikk vi nylig demonstrert på deres enorme testanlegg like utenfor Immendingen, helt sør i Tyskland.

På dette anlegget (som du kan lese mer om her) – har Mercedes muligheten til å gjenskape omtrent alle situasjoner man kan møte i den virkelige verden.

Vi sitter bak rattet i det nye flaggskipet, elbilen EQS, som kommer til Norge allerede i september – og som fra sommeren 2022 vil ha dette systemet tilgjengelig.

Vi lar oss imponere ikke bare over bilen, men hvilket apparat Mercedes råder over, i forhold til å kunne teste ut teknologien til ytterpunktene.

Centimeter-presisjon

Jeg blir tatt imot av Pascal Schwarz – en 24 år gammel ingeniør som er med å utvikle Drive Pilot, som Mercedes kaller selvkjøringsystemet sitt. Schwarz tar oss først med på en runde rundt bilen, for å vise hva som må til for at bilen skal fungere til autonom kjøring. Her er høydepunktene:

Kamera øverst i venstre hjørne av bakvinduet: Filmer bakover og skal registrere utrykningskjøretøy og annet som foregår bak bilen. Kommer det et utrykningskjøretøy blir fører varslet og bedt om å ta over kontrollen på bilen.

GPS-sensor på taket: Jobber sammen med et spesielt kartsystem som er svært detaljert. Sammen kan bilen posisjon på veien registreres med to centimeters presisjon.

Broom-Vegard på plass inne på Mercedes sitt testområde i Immendingen. Her får han teste Mercedes EQS sine selvkjørende egenskaper.

Kamera, laser og radar

Foran på bilen er det et vell av ulike sensorer, laser, radar og kamera. Det gjør at systemet har flere muligheter om det skulle være problemer med et av systemene.

– Vi har også dobbelt sett med bremsesystem. Slik at hvis det ene systemet slutter å fungere, har vi et back up-system som tar over. De er ikke koblet til samme strømkilde. Samme opplegg er det på styring, forsikrer den 24 år gamle ingeniøren.

I hjulbuen er det også en sensor som registrerer hvor mye vann/regn det er på veien, og kan varsle sjåføren. Drive Pilot vil ikke kunne brukes hvis det er for mye regn.

Ut på testbanen

– Ja, da har du vel fått den grove oversikten - nå skal vi prøve dette i praksis.

For å gjøre det skal vi kjøre ut på det som som heter Oval Circuit. Det er i praksis en oval bane på fire kilometer med tre kjørefelt, to svinger og to langstrekker. Svingene er dosert, slik at du skal kunne kjøre rundt og rundt på en endeløs "motorvei" uten å måtte bruke rattet.

Når vi kommer ut på banen møter vi på masse trafikk, i form av både biler og lastebiler – og selv utrykningskjøretøy. Det er ingen tvil om at Mercedes gjør dette ordentlig.

Knappene på selve rattstammen brukes for å aktivere systemet. Når bilen kjører av seg selv lyser det blå lyset – og i instrumentene står det en A over bilen.

Bilen har ansvaret

– Drive Pilot aktiveres ved å trykke på en av knappene midt på selve rattet. Da blir lyset over knappen blått, som forteller deg at bilen nå kjører av seg selv.

Foreløpig oppleves det som å kjøre en bil med adaptive cruise control med filassistent. Vi holder avstanden til bilene foran – og følger veien. Men her trenger du ikke å følge med på veien i det hele tatt. Bilen har full kontroll. Og det kommer ingen varsling om at du må holde på rattet, slik vi er vant med på selvkjørende biler på nivå 2.

Så fort lovverket tillater det, vil selvkjørende biler bli vanlig flere steder rundt omkring i verden.

– Den store forskjellen når vi snakker om nivå 3, er at da er det ikke lenger du som sjåfør som har ansvaret, om noe skjer. Så lenge Drive Pilot er aktiv, er det bilen som får skylden om du krasjer, forteller Schwarz.

Får ikke sove

Drive Pilot kan aktiveres om du ligger under 60 km/t og ikke skifter fil.

– Når systemet jobber kan du spille et spill, se på film eller bruke internett på hovedskjermen, sjekke e-posten din eller gjør andre ting. Men du må fortsatt sitte i førersetet og du kan ikke for eksempel holde opp en avis som dekker synsfeltet ditt, forklarer Schwarz.

Bilen har egne sensorer som følger med på hva du som sjåfør gjør. Derfor kan du heller ikke sove, mens du bruker Drive Pilot.

Det er ikke helt vanlige veier på testområdet. Doseringen gjør det mulig å ta svingen uten å bruke rattet. Denne testløypa skal blant annet simulere motorveikjøring.

Rulles ut mot slutten av året

Bilen både følger trafikken, får med seg og reagerer om det kommer utrykningskjøretøy, forholder seg til andre kjøretøy som kommer ut og inn i kjørefeltet foran og bak deg, veiarbeid eller om noen har fått motorstopp – og får også med seg lyskryss og forholder seg til skilting.

I tillegg vil den reagere for eksempel om bilen foran rygger og ligger an til å treffe deg. Da tutes det! Greit å unngå bulking.

Planen er å rulle ut Drive Pilot fra slutten av året – i helt nye S-klasse. I midten av neste år blir det også tilgjengelig i EQS.

Men fordi det foreløpig er få land som har lovverk på plass for selvkjørende biler, vil det i første omgang bli tilgjengelig i Tyskland og California. Når det blir tillatt i Norge er usikkert.

