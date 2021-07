Ber om ny gjennomgang etter Formel-1-krasj

Formel-1-laget Red Bull har annonsert at de vil be om ny gjennomgang av sammenstøtet mellom Mercedes-fører Lewis Hamilton og Max Verstappen under Formel 1-løpet på Silverstone 18. juli.

Kollisjonen førte til at Max Vertappen, den unge Red Bull-sjåføren, krasjet og måtte avbryte løpet.

– All skyld ligger på Hamilton. Han skulle aldri vært i den posisjonen, sa Red Bulls sjef, Christian Horner, over radioen til dommerne.

– Det er en enorm krasj. Takk gud for at han slapp fra det uten skader. Han er til medisinsk sjekk, men gikk dit selv, fortsatte Horner om Verstappen.

De to rivalene, Hamilton og Verstappen, er de største favorittene til å vinne verdensmesterskapet i Formel-1.

Hamilton mottok en ti-sekunders tidsstraff, men endte til slutt med å vinne hele løpet, mens nederlenderen gikk glipp av viktige poeng i kampen om sammenlagtseieren.

– Det var en ganske snill straff, han kommer fortsatt til å komme på podiet med den straffen der. Det var en stygg ulykke. Det er en profesjonell feil, sa Red Bull-sjefen til Channel 4 den gang.

Red Bulls klage er oversendt til det internasjonale bilsportforbundet, hvor de også ber forbundet foreta en ny gjennomgang av hendelsen ettersom de ikke er fornøyd med den opprinnelige tidsstraffen det ble konkludert med.

Verstappen anklaget i ettertid Hamilton for å være «farlig og respektløs», samt ga uttrykk for at briten satte hans liv i fare ved å foreta seg den manøveren.

Ifølge forbundets regler kan ikke et lag klage på en avgjørelse uten å fremme «nye bevis», men krever at de må ha et «viktig og relevant nytt element som ikke var tilgjengelig for partene som ønsket forhåndsvisning på tidspunktet for vedtaket».

Dette må overleveres innen 14 dager etter den opprinnelige avgjørelsen, står det i forbundets reglement.

Ifølge britiske medier er det lite sannsynlig at klagen vil få noen konsekvenser ettersom video- og databevis var tilgjengelig for juryen som avgjorde saken 18. juli.

The Guardian hevder Red Bulls intensjon heller er å gi Verstappen mulighet til å kommentere hendelsen for juryen ettersom han ikke hadde anledning etter løpet på grunn av sitt sykehusopphold.

Til tross for uhellet, leder nederlenderen mesterskapet sammenlagt med åtte poeng ned til briten.

Etter kaosløpet under Storbritannia Grand Prix mottok Lewis Hamilton flere rasistiske meldinger

Hendelsen føyer seg inn i en lang og uhyggelig rekke av at idrettsutøvere blir utsatt for rasisme. Rasismeproblemet i sosiale medier har spesielt vært framme i England de siste ukene, etter at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka ble rasehetset etter å ha bommet på straffespark under EM-finaletapet mot Italia.