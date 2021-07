Dette bildet kan løse «gåten»: – Her ligger nok meteorittene

Norsk meteornettverk mener bildet forteller hvor den siste eksplosjonen var før meteoren slukket på himmelen. Det kan gjøre arbeidet med å finne det som antas å være flere mindre meteoritter, lettere.

Thomas Gundersen fra Sylling er mannen bak bildet som kan vise seg å bli svært viktig. Han hadde ikke trodd at bildet, som han tok med mobiltelefonen sin, skulle få så mye å si.

TOK BILDET: Thomas Gundersen. Foto: Privat

– Det synes jeg er kjempeartig. At stjernene som også kom fram i bildet kan bidra til å kalkulere hvor meteoritten kan ha landet er spennende. Det må nok mer enn den lille gangetabellen til for å regne ut noe sånt, sier han til TV 2.

Sylling-mannen beskriver seg selv som over middels interessert i hendelser som dette. Han hadde akkurat gått inn fra terrassen da hele stuen lyste opp av meteoren.

– Da skjønte jeg fort hva det dreide seg om, og at det måtte være en stor meteor. Da fortet jeg meg ut igjen og ventet på lyden. Etter hvert hørte jeg en relativt lang buldring og så røyksporet som jeg noen minutter senere tok bilde av.

Gundersens personlige mening er at restene etter meteoritten ligger ved Gjevlekollen i Finnemarka og sør eller sørvest for den. Han forteller at han nok ikke kommer til å lete i området selv, men at han ofte går tur med hunden der og kommer til å være ekstra på utkikk da.

Dette bildet er tatt fra toppen av Gjevlekollen i Finnemarka og i retning Sylling og Holsfjorden (nordøst) i fjor høst. Meteorittene kan ligge et sted i det enorme området. Foto: Thomas Gundersen Les mer Dette bildet er tatt fra toppen av Gjevlekollen og i retning Sylling og Holsfjorden (nordøst) i fjor høst. Meteorittene kan ligge et sted i det enorme området. Foto: Thomas Gundersen Les mer

– Ganske sikre

– Røyken er nesten rett over stedet hvor den er fotografert fra bakken, og det betyr at det punktet bare er noen kilometer unna. Røyken er 24 kilometer over bakken, og da kan vi regne oss frem til hvor langt bort i terrenget vi må, sier kameraansvarlig i Norsk meteornettverk, Steinar Midtskogen, til TV 2 om bildet.

REGNER UT: Steinar Midtskogen Foto: Privat

Finnemarka i Lier kommune ble raskt utpekt som det området hvor meteoritten trolig endte sin ferd. Med det fikk letelystne et søkeområde på rundt 100 kvadratkilometer å bryne seg på. Men med det nye bildet, kan søkeområdet ifølge Midtskogen snevres ned til rundt tre kvadratkilometer av Finnemarka ved Sylling.

– Vi er ganske sikre på at meteorittene ligger i det området. Men vi er ikke like sikre på at noen faktisk finner dem. Det kan være biter fra noen få gram opp til maksimalt noen kilo. Men om det er to-tre biter på én kilo eller to, eller noen hundre biter på noen få gram, det vet vi ikke.

På sine sider har Norsk meteornettverk lagt ut et kart over området de har regnet seg frem til at meteorittene trolig har landet.

ANTATT OMRÅDE: Dette kartet viser området Norsk meteornettverk antar at meteorittene havnet. Foto: Google Maps/Norsk meteornettverk

Nesten rett under

På bildet under har Norsk meteornettverk lagt på et rutenett for å se hvor på himmelen røyken befant seg.

– Der alle strekene møtes er rett opp, det som kalles senit. Og man kan se at røyken var ganske nær det. Hvis vi vet punktet rett under der den eksploderte, så har vi i alle fall et utgangspunkt for å regne ut hvor ferden gikk videre.

SENIT: Røyken er ikke langt unna å være rett opp på himmelen da bildet ble tatt. Det mørke til høyre er møna på et bolighus. Foto: Thomas Gundersen/Norsk meteornettverk

Norsk meteornettverk sier at steiner i den sørvestre enden av området forventes å være på noen få kilo, mens funn i det nordøstre området nok er på noen titalls gram.

– En form for skattejakt

Midtskogen er svært glad for at de nå ser ut til å være ett steg nærmere å finne meteorittsteiner, som går for å være svært viktige vitenskapelige funn.

– Det blir jo som en form for skattejakt, dette. Og da må vi ha et skattekart. Dessverre er det ikke så enkelt å sette et kryss på kartet og be folk gå dit. Det aktuelle området er vanskelig å lete i.

Tanken med å gå ut med kartet er for å få flest mulig til å bistå i «skattejakten».

– For ti personer ville det nesten vært umulig å finne noe, men hvis et større publikum blir med, så er sjansene større. Og hvis noen finner noe, så håper vi så klart at de tar kontakt for å få dette verifisert, og at funnet kan bli registrert og undersøkt, sier Midtskogen.

– Hvor vitenskapelig viktig er disse meteorittene?

– Jeg vil si de er veldig viktige. Selv om det finnes tusenvis av meteoritter i verden, så er det ikke så mange man har videoopptak fra. Og i akkurat dette tilfellet så viste det seg at banen dette objektet har hatt er ganske uvanlig.

Midtskogen forteller at omtrent 90 prosent av alle meteoritter kommer fra et sted mellom Mars og Jupiter i det såkalte asteroidebeltet. Men det gjorde ikke helgens meteoritt. Den kom fra det helt innerste solsystemet.

– Det gjør den ekstra interessant. Og vi håper at dette kan være en litt mer spesiell type meteoritt.