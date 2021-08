Oppdaget alvorlig feil i koronapasset

Vilde Ulsten (25) fikk sin aller første koronavaksine 5. juli, og som de aller fleste andre, skal det gå minst 12 uker til hun får dose nummer to.

Men da TV 2-reporteren forhåpningsfullt skulle sjekke om hun hadde fått grønt koronapass tre uker etter første dose, oppdaget hun noe som ikke stemte.

Ifølge informasjonen på Helsenorge.no hadde hun fått to doser av vaksinen, og var dermed fullvaksinert.

– Til og med på EUs kontrollside står det at jeg er fullvaksinert. Det betyr jo i praksis at jeg kunne dratt til Hellas uten karantene, sier Ulsten.

FEIL I KORONAPASSET: Vilde kunne reist hvor hun ville og ville vært sertifisert som fullvaksinert, til tross for at hun kun har fått én dose vaksine. Foto: Pål Schaatun/ TV 2

Kommunens ansvar

Det er Helsedirektoratet som har hovedansvaret for koronasertifikatet. Direktoratet opplyser på sin side at det er kommunene som har det fulle ansvaret for at vaksinasjonene registreres riktig.

– Men vi skal selvfølgelig legge til rette for at systemene er gode, slik at det ikke oppstår feil, sier fagdirektør i Helsedirektoratet, Karin Straume, til TV 2.

På spørsmål om hva man skal gjøre om det oppstår slike feil, har ikke Helsedirektoratet noe bedre råd enn å ringe til kommunen.

Menneskelig feil

I over 40 minutter må Vilde sitte i kø for å komme gjennom på Bergen kommunes koronatelefon. Da hun til slutt ble først i køen, ble hun møtt med telefonsvarer.

– Det er koronatelefonen som er riktig sted å ringe hvis man oppdager feil. Og så må vi bare beklage, det er stort trykk på koronatelefonen og det er lang venting, sier Rita Rognså, direktør for etat for håndtering av covid-19-oppgaver i Bergen kommune.

– Men hva er det som egentlig har skjedd her?

– Det er en menneskelig feil som har skjedd. De har registrert feil på feil dag, og det ble registrert to ganger.

– Kan det ha skjedd med flere?

– Vi har ikke fått noen henvendelser om det før nå, så vidt jeg vet. Så det kan jeg ikke si helt sikkert.

Nå ber Bergen kommune om at folk sjekker koronapasset sitt og melder inn om de oppdager feil.

Har du oppdaget feil i koronapasset ditt? Tips oss på mina.rise@tv2.no.