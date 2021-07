Kolliderte – blåste til tre i promille

Politiet rykket tirsdag kveld ut etter melding om at en bil hadde kollidert på vei inn i et parkeringsanlegg i Stavanger. Sjåføren av bilen blåste til tre i promille.

Politiet skriver at de 16.25 fikk melding om at en bilfører hadde kollidert på vei inn i et parkeringsanlegg i Stavanger.

Operasjonsleder Helen Rygg Ims sier at sjåføren, en mann i 40-årene, hadde kjørt fra stedet, men at han ble funnet senere.

– Han sjanglet veldig, så vi valgte å ta en promilletest av han. Og vi ble jo litt overrasket da vi så at han blåste til tre, sier hun.

Hun forteller at politiet nå skal gå igjennom videomateriale fra overvåkningskameraer for å kartlegge hvor mannen har kjørt.

– Hvor ofte måler dere til tre i promille?

– Det skjer jo fra tid til annen at sjåføren er i overkant beruset, men heldigvis ikke så ofte, sier Rygg Ims.

Hun sier videre at personen ble fremstilt for lege slik at nødvendige prøver kunne tas, og at politiet har opprettet sak i forbindelse med hendelsen.

Ifølge promille.no kan man ved tre i promille oppleve svekket føleevne og blackouts. De skriver også at det er mulig å dø med 3-3,9 i promille.