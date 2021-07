Tufte klar om fremtiden – lagkameratene mener noe annet

I stekende sol i Tokyo tok Olaf Tufte sine siste åretak i sitt syvende OL. Sammen med OL-debutantene Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken rodde dobbelfireren inn til en 9.plass.

Og for de tre makkerne til Tufte er det ingen tvil om at de kommer til å savne sin læremester.

– Olaf er ærlig og jeg har lært det å tørre å være ærlig i evalueringen man gjør av seg selv. Det er noe man må ta med seg. Er det ikke godt nok, så får man faen meg tørre å si det. Det er ikke noe bullshit, forteller Erik Solbakken til TV 2.

Oscar Helvig og Martin Helseth nevner også strukturen til Tufte som noe unikt.

– Lage en oppskrift og følge den. Han la opp alt fra måltid til trening og soving. Det er struktur i alt, og det skal vi bygge videre på, forteller Helseth.

Uaktuell for landslagsjobb

Nå går de tre OL-debutantene inn i en ny OL-periode før Paris 2024. Hvordan laget og trenerteamet ser ut da er enda usikkert.

Men Tufte er klar i talen når det gjelder hans fremtid i rosporten som mentor eller trener.

– Nei, det tror jeg ikke de er sugne på. Det får de fikse selv.

– Jeg kommer til å sitte hjemme på skurtreskeren og sørge for at de får brød på bordet.

– Han kommer til å være der. Særlig om du ikke skal ta del i videre satsning. Jeg orker ikke høre på det fjaset der, sier Helvig til Tufte og ler.

Deltar i NM

Fredag reiser fireren hjem, men før den tid skal Tufte nyte de siste dagene i OL-tilværelsen.

– Nå skal jeg henge rundt med de gutta her litt, gi dem et par ørefiker og plage dem tidlig om morgenen når de tror de skal få sove for å sette et punktum. Så flyr vi hjem og da skal jeg ha litt tid med familien min, forteller Tufte.

Men Tufte er ikke helt ferdig. Veteranen skal delta i NM.

– Jeg skal hjem og ro firer utenfor klubben og ro med den båten jeg starta min karriere i sammen med Ole Kristian, Vidar og Geir, og Bjørn Inge som trener.

Og i følge Martin Helseth skal ikke Tufte ligge på latsiden etter NM heller.

– Han har sagt at når han er 50 så skal han ro under seks minutter på romaskin. Det er et veddemål. Så jeg regner med han stiller opp i NM da hvert fall. Forrige gang rodde han under 5.53, forteller Helseth.

– Det var på en dårlig dag når du skulle få lov til å vinne på hjemmebane, var det ikke det?, spør Tufte.