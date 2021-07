Kåre Gjønnes er død

Gjønnes ble 79 år gammel. Han var innvalgt på Stortinget som representant for Sør-Trøndelag i to perioder, fra 1985-1989 og fra 1989-1993. Han var også landbruksminister fra 1997-2000.

Han representerte Kristelig Folkeparti.

Ifølge NRK døde han mandag etter kort tids sykdom.

Ledet stat-kirke-utvalg

I 2003 ledet han Gjønnes-utvalget, også kalt Stat-kirke-utvalget, som skulle utrede forholdet mellom stat og kirke i Norge, for å gi Stortinget et grunnlag for å avgjøre om statskirkeordningen burde videreføres, reformeres eller avvikles.

I 2006 la utvalget frem utredningen, hvor et flertall i utvalget anbefalte at statskirkeordningen skulle oppheves.

Ropstad: Satte dype spor

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skriver på Facebook at han mottok beskjeden om Gjønnes' bortgang med stor sorg og sender sine tanker til de nærmeste.

– Kåre omtalte seg selv som en «enkel mann fra landet», men hans liv og virke var langt fra enkelt. Kåre satt dype spor etter seg gjennom alt han utrettet. Vi i KrF er heldige som fikk nyte godt av Kåres engasjement og kompetanse for landet vårt i mange ulike roller, både som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og landbruksminister, skriver partilederen.

– Kåre var familiemannen, bonden og politikeren som satte mennesket i sentrum og hver dag jobbet utrettelig for det han trodde på, fortsetter Ropstad.

Biografi

Forfatteren Torunn Sneltvedt skrev i 1993 en biografi om Kåre Gjønnes og hans rolle som parlamentarisk leder i KrF under EØS-striden, kalt «Fra stille til storm».

I 2009 ble Kåre Gjønnes utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgagnlige virke.