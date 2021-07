Politiet vitner om Kongress-stormingen: – Verre enn Irak

Følg granskingen direkte i videovinduet øverst i saken!

Tirsdag går startskuddet for den omfattende og omdiskuterte granskingen av Kongress-stormingen 6. januar. Flere mistet livet og hundrevis ble skadd i det som beskrives som et av de verste angrepene på amerikansk demokrati gjennom historien.

Republikaneren Liz Cheney, som er alt annet enn populær blant sine partifeller, er utpekt som leder for etterforskningen. Hun innleder granskingen med en tordentale, og beskriver handlingene som forårsaket stormingen som en «kreft» i det amerikanske samfunnet.

Republikaneren Liz Cheney hilser på politibetjentene som skal vitne under høringen. Foto: Chip Somodevilla/AFP

– Vi kan ikke la volden fra 6. januar forbli skjult, sier Cheney, som vil gjennomgå hver krik og krok for å komme til bunns i saken.

– Vi må få vite hva som foregikk minutt for minutt i Det hvite hus. Hver telefonsamtale, hver samtale, hvert møte som fant sted, før, under og etter angrepet, sier Cheney.

Aquilino Gonell, Michael Fanone, Daniel Hodges og Harry Dunn var alle på jobb 6. januar. Foto: Chip Somodevilla/AFP

– Verre enn Irak

En lang rekke vitner er kalt inn under Kongressens gransking. Det hele innledes av vitnemål fra fire politibetjenter som var på jobb 6. januar.

Først ut er sersjant Aquilino Gonell, som jobber i Kongressens egen politistyrke. Irak-veteranen forteller at dagen har etset seg inn på netthinnen hans.

– 6. januar var den første gangen jeg var mer redd for å jobbe i Kongressen enn hva jeg var under hele min utplassering i Irak. I Irak forventet vi å møte bevæpnet vold, fordi vi var i en krigssone. Men ingenting forberedte meg på 6. januar, det var verre enn Irak, sier Gonell.

En tydelig preget Gonell fortalte om sine opplevelser 6. januar. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Han påpeker at politiet fikk ekstra ressurser i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene ni måneder i forveien, men at de sto helt alene under stormingen av Kongressen.

– Hadde det ikke vært for de modige tjenestemennene i Washington-politiet, grøsser jeg over å tenke på hva som kunne skjedd den dagen.

Trodde han skulle dø

Ifølge CBS ble over 150 politimenn skadd under opprøret, og flere av dem sliter den dag i dag. I tillegg mistet flere politibetjenter livet, enten som følge av skader påført under opptøyene, eller fordi de begikk selvmord kort tid senere. Gonell beskriver hvordan politibetjentene ble regelrett overfalt av de rasende opprørerne:

– Mine kolleger ble slått, dyttet, sparket, dyttet, peppersprayet og til og med blendet av øye-skadelige lasere fra den voldelige mobben, sier Gonell, som selv ble utsatt for vold:

– Jeg ble most av opprørerne. Jeg merket at jeg mistet oksygen og husker at jeg tenkte: «Dette er hvordan jeg kommer til å dø, tråkket i hjel mens jeg beskytter inngangen».

Sersjanten understreker at han ikke er interessert i medaljer eller berømmelse for innsatsen, men ønsker simpelthen at sannheten om angrepene skal komme frem. Samtidig retter han en kraftig pekefinger mot det stadig økende antallet som motsetter seg Kongressens gransking, eller ønsker å bagatellisere hva som faktisk fant sted under stormingen.

– Selv om det er overveldende bevismengder som peker i motsatt retning, inkludert timer på timer med video- og bildemateriale, er det et pågående og sjokkerende forsøk på å ignorere og ødelegge sannheten om hva som faktisk skjedde den dagen, avslutter Gonell.

Omstridt høring

Blant de som motsetter seg Kongressens gransking, er flere høytstående republikanere. Et forslag om å oppnevne en partipolitisk uavhengig granskningskomite ble først nedstemt av partiet. Dermed kan medlemmene av Representantenes hus selv utnevne medlemmer til komiteen, og nå anklager republikanerne det hele for å være partipolitisk motivert. Demokratenes leder Nancy Pelosi nektet nemlig to republikanere å sitte i etterforskningskomiteen, grunnet deres tidligere uttalelser om valgfusk og syn på stormingen.

Pelosi utpekte heller republikanerne Adam Kinzinger og Liz Cheney, begge uttalte Trump-kritikere, til å sitte i komiteen sammen med syv demokrater.

Sammen med flere republikanske kolleger holdt Elise Stefanik en pressekonferanse hvor de kritiserte høringen. Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Samtidig som høringen startet inne i Kongressen, avholdt den ledende republikaneren Elise Stefanik en pressekonferanse utenfor. Her rettet hun kraftig skyts mot Nancy Pelosi.

– Det amerikanske folk fortjener å få vite sannheten. Nemlig at Nancy Pelosi er ansvarlig, som leder i Representantenes hus, for tragedien som fant sted 6. januar, sier Stefanik.

– Skammelig

På innsiden av Kongressen, tar politibetjent Michael Fanone plass på vitnebenken. Han langer ut mot republikanerne som nedtoner hendelsene under stormingen.

– Likegyldigheten som vises overfor mine kolleger er skammelig, sier Fanone og slår hånden i bordet.

Fanone er selverklært republikaner, men uttrykker at han føler seg forrådt av politikerne for måten stormingen har blitt forsøkt feiet under teppet.

– Det som gjør det hele vanskeligere og mer smertefullt, er å vite at så mange av mine medborgere, deriblant flere av dem jeg beskyttet med livet som innsats, velger å nedtone eller benekte hva som skjedde. Jeg gikk gjennom et helvete for å beskytte dem, sier Fanone.

Betjenten forteller at han valgte å ikke bruke tjenestevåpenet sitt fordi han var redd for å bli overmannet, og fryktet at dette ville oppildne til ytterligere voldsbruk. Ifølge Fanone ropte demonstrantene slagord som «Drep dem med sine egne våpen» mot politiet.

– Jeg ble skutt med elektrosjokkvåpen igjen og igjen. Jeg er sikker på at jeg skrek, men jeg tror ikke jeg kunne høre min egen stemme, sier Fanone.

Grov rasisme

Også betjent Harry Dunn deler flere sterke historier fra 6. januar. Han går langt i å antyde at opprørerne følte de fulgte daværende president Donald Trumps ordre:

– Noen gikk med Make America Great Again-capser og t-skjorter til støtte for Trump. Andre sa «Dette er huset vårt, Donald Trump inviterte oss hit», forteller Dunn.

Harry Dunn måtte stoppe opp under vitnemålet. Foto: Jim Bourg/AP Photo

Han ble også utsatt for grov rasistisk sjikane under stormingen:

– Noen av de skrek «Hører dere det, folkens? Denne niggeren stemte for Joe Biden. Bu, jævla nigger», sier Dunn.

– Ingen hadde noen sinne kalt meg det ordet mens jeg gikk i uniform, legger politibetjenten til.

Dunn benytter også anledningen til å oppfordre alle sine kolleger til å søke profesjonell hjelp om de skulle ha behov for det, og avslutter med en beskjed til opprørerne:

– Til demonstrantene, opprørerne og terroristene som var der den dagen: Demokratiet levde videre den natten og eksisterer fremdeles den dag i dag.