Molde har signert stortalent

Sivert Mannsverk forlater Sogndal til fordel for Molde.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Veldig fornøyd med å signere for Norges beste fotballklubb. Jeg føler meg ønsket og førsteinntrykket har vært veldig bra. Jeg gleder meg til å få komme i gang, sier Mannsverk til klubbens hjemmesider.

Den 19 år gamle sogndølen, som fikk sitt gjennombrudd i Sogndal i 2019, har de siste årene vært en av de mest ettertraktede spillerne i Norge. Stortalentet har blant annet vært ryktet til Napoli og Arsenal av italienske og britiske medier.

Siden debuten for Sogndal har Mannsverk notert seg for 14 mål på 58 kamper for Obos-liga-klubben.

– Vi er svært fornøyde med avtalen økonomisk, og er klare på at dette salget kommer på rett tidspunkt, sier daglig leder i Sogndal, Rasmus Mo til klubbens nettsider.

Sogndal-trener Eirik Bakke ønsker eleven lykke til.

– Det er utfordrende å miste kapteinen vår midt i sesongen. Sivert er en flott gutt med gode verdier, og nå gar han videre til den beste klubben i landet. Lykke til, Sivert, sier Bakke.

Midtbanespilleren står med 18 u-landslagskamper for Norge.