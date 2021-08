At den største Toyota Landcruiseren er en skikkelig tøffing er det liten tvil om. Nå er den snart klar i en helt ny versjon. Selvfølgelig tøffere og barskere enn noen gang.

Landcruiser selges i 170 land verden over. Det er laget mer enn 10 millioner eksemplarer – og den er produsert sammenhengende i 70 år.

Dette er bilen som tar deg hvor som helst, når som helst – og som trygt tar deg tilbake. Også om det ikke finnes en vei.

Dessuten er den kjent for sin legendariske soliditet og driftssikkerhet.

Den nye 300-serien erstatter 200-serien, eller modellen som ofte bare omtales som V8. Denne har hengt med helt siden 2007 (!). Nykommeren overtar dermed tronen som Toyota SUV-enes flaggskip. Den har verdenspremiere i Dubai.

Den nye generasjonen blir et langt steg videre fra dagens modell.

Høyt forhåndssalg

Legendestatus til tross. Den kommer ikke verken til Europa eller USA. Det har trolig sammenheng med to ting. Det ene er dalende popularitet for de største SUV-ene, og dermed synkende salg. Det andre er strenge utslippskrav.

Likevel har den solgt godt – allerede før den er lansert. Mer enn 22.000 forhåndsbestillinger ligger allerede inne på bilen, hvilket er svært bra og smått unikt!

Alt tyder dermed på at mange liker nykommeren ut i fra det de har sett på bilder. Så langt er alt vel.

Men så dukket det plutselig opp noen skjær i sjøen. Noen av de som allerede hadde sikret seg bilen har videresolgt den. Altså selve kontrakten. Slik at den som får bilen rent fysisk, ikke der den samme som opprinnelige bestilte den.

Slett ikke noe ukjent fenomen dette. Vi har sett det samme her hjemme ved flere tilfeller, blant annet med nye Tesla-modeller.

Redde for terror-bruk

Men Toyota vil ikke ha det slik. De vil at de som signerer kontrakten også skal motta bilen. Ikke bare det. I følge japanske nettsteder må man signere på at man beholder bilen i minst 12 måneder før eventuelt videresalg. Brytes den avtalen, får man ikke kjøpe noen ny Toyota.

Dette har skapt reaksjoner og vært omtalt i flere medier verden over. Det stilles også spørsmål rundt lovligheten av tiltaket.

Det skal være flere grunner til at Toyota legger inn en karantene-tid på eierskapet.

For det første ønsker de ikke at kunden skal unytte Landcruisers popularitet til egen fortjeneste.

Toyota vil først og fremst ha bilen tilgjengelig for de som faktisk ønsker å kjøpe den og som oppriktig har bruk for SUV-en.

Vil ikke at de skal brukes av terrorist

Men det er mer enn det. Toyota skal også være redde for at bilene kan havne i feil hender. De går så langt som å si: Avhengig av eksportdestinasjonen, kan det føre til store problemer som truer den globale sikkerheten, i følge creative311.com og flere andre nettsteder.

Mellom linjene står det med det at Toyota er bekymret for at den nye Landcruiser kan brukes av terrorgrupper. Det har vært tilfellet med eldre versjoner av SUVen – samt med pickupen Toyota Hilux.

De som registrerer seg for LC300 må bekrefte at kjøretøyet ikke er anskaffet for eksport eller videresalg.

