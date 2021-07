Bekymret for alvorlig kriminalitet i Oslo: – Ser en dalende respekt for politiet

Barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstanden synker, men politiet og Natteravnene er bekymret for at unge kriminelle er blitt mer brutale enn tidligere.

– Det uroer oss at de mest aktive kriminelle ungdommene begår stadig flere straffbare forhold. De har blitt mer voldelige og vi ser en helt klar dalende respekt for politiet.

Det sier leder for enhet sentrum i Oslo politidistrikt, Tore Soldal. Han er bekymret for utviklingen når det gjelder kriminelle ungdommer de siste to-tre årene.

Barne- og ungdomskriminaliteten i byen har gått nedover den siste tiden. Under tre prosent i alderen 10 til 17 i hovedstaden ble registrert med kriminalitet i 2020. 0,2 prosent står for en stor del av kriminaliteten blant ungdom i byen.

Mindre respekt for politiet

Men selv om de aller fleste ungdommene i byen er lovlydige, så er politiet uroet. Soldal beskriver at kriminelle ungdommer har fått mindre respekt for politiet.

– Det skjer oftere enn før at grupper av ungdommer eller unge voksne samler seg rundt patruljebilen eller tjenestefolkene og prøver å hindre dem i å gjøre jobben de er satt til, sier Soldal.

– Det kan være kasting av gjenstander på politiet, trusler eller drittslenging. Det er nytt at så mange går sammen om å hindre politiet i jobben, legger han til.

– Ikke flere episoder enn for 30 år siden

Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom, har samme inntrykk som politiet, selv om de ikke er involvert i de mest alvorlige situasjonene.

– Vi opplever at det er lavere terskel for å bruke våpen som kniv og lignende. Det er også grovere hendelser, men jeg kan ikke si at det er flere episoder enn da jeg begynte for 30 år siden, sier Norbom.

NATTERAVN: Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom, har inntrykk av at det har blitt mer alvorlig kriminalitet i hovedstaden. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han sier at Natteravnene stort sett jobber på samme måte som tidligere, men at de har blitt nødt til å gjøre vurderinger for hvor de skal ferdes.

– I enkelte bydeler har vi fått litt truende tilbakemeldinger om at vi ikke er ønsket. Der har vi gjort vurderinger med tanke på hvor vi skal være og hvilken risiko vi skal utsette våre frivillige for. Og da gjør vi vurderinger slik at det fortsatt skal være trygt å gå natteravn, som det absolutt er.

Norbom utdyper at han tror en av årsakene til de negative tilbakemeldingene er at natteravnene kan være ukjent for mange ungdommer.

– Derfor har vi gjort informasjonsarbeid, hvor vi har delt ut vafler og kaffe og fortalt om hvem vi er. Vi er der for at folk skal ha det trygt. Så varsler vi selvfølgelig politiet, men det er ved alvorlige voldshendelser, hærverk og sånne ting, sier generalsekretæren.

Langsiktig arbeid

– Vi er bekymret for alle som begår kriminalitet, både alvorlig kriminalitet og gjentatte kriminelle handlinger, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

– LANGSIKTIG ARBEID: – Arbeid og utdanning er en vei ut av kriminalitet, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Hun mener at nøkkelen til å bekjempe ungdomskriminalitet er arbeid over lengre tid.

– Det er et langsiktig arbeid. Å bedre levekårene i Oslo gjør at vi forhindrer ungdom i å begå kriminalitet i fremtiden. Så må vi jobbe overfor de som er utsatt nå. Der tror vi at arbeid og utdanning er en vei ut av kriminalitet, sier byråden.

Må bruke mer ressurser

Soldal sier at politiet ser alvorlig på utviklingen.

– Det er egentlig straffbart å hindre politiet i utførelse av jobb. men vi legger alltid til grunn en forholdsmessighet før vi bruker tvangsmiddel. Men det er ubehagelig for tjenestefolkene våre, og vi må bruke mer ressurser på tjenestehandlinger som vi før kunne sende to stykker på.