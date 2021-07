Erklærer seg skyldig i spa-massakre

16. mars dro 21 år gamle Long til tre ulike massasje- og spasalonger i Georgia. Her tok han livet av åtte mennesker, ytterligere en ble skadet.

Tirsdag startet rettssaken mot Long for fire av drapene, som skjedde ved massasjesalonger i delstaten. Long erklærer seg skyldig i de fire drapene, i håp om å unngå dødsstraff. Det beste Long kan håpe på, er dermed livstid i fengsel uten mulighet for prøvetillatelse, skriver Associated Press.

Drapene førte til en større debatt om hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere i USA. Foto: Elijah Nouvelage/AFP

21-åringen risikerer fortsatt å bli dømt til døden for de øvrige fire drapene, som skjedde på massasjesalonger i byen Atlanta, underlagt en annen jurisdiksjon. Denne rettssaken vil avholdes senere i år.

Seks av de drepte var asiatisk amerikanske kvinner. Massakren førte til en større debatt om hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere i USA, som skjøt til himmels under pandemien.