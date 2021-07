Ingvild brukte ni timer på sosiale medier hver dag – så sa det stopp

Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til skjermtid. En rapport fra Deloitte viser at halvparten av oss mener at vi bruker for mye tid på mobilen.

For sosiale medier kan føles som et svart hull. Et lite sveip innom Instagram kan fort lede til to timer med scrolling. Fra den ene kontoen til den andre. For Ingvild Sætre ble dansen en evig tidstyv, som resulterte i ni timer skjermtid hver eneste dag.

Ble veldig selvbevisst



Etter Instagram sjekket hun Snapchat, så nettaviser og Facebook. Mens denne runddansen pågår har hun fått en melding på Instagram, så hun klikker seg tilbake, og slik fortsetter det. Statistikken på bloggen var noe hun også fulgte med på slavisk.

– Jeg var veldig opptatt av hvordan jeg så ut, hvordan andre så meg, og at jeg alltid skulle være på, og få med meg hva andre gjorde hele tiden. Det ble veldig falskt på en måte.

– For min del gikk det veldig utover den mentale helsen min. Jeg bare satt og stengte meg inne og var på mobilen. Så da slettet jeg appene, en etter en. Det tok ikke lang tid før den kreative siden min kom frem etter det, sier Ingvild Sætre.

Fra ni timer til to

Nå er hun fri, som hun selv beskriver. Og den friheten brukes på å male, meditere, gjøre yoga og lese bøker. Bloggeren har gått fra ni timer skjermtid til to. Det har gjort noe med henne.

Mobilbruken førte til en tilstand av likegyldighet, mens hun nå har kontakt med egne følelser og vet hva hun står for.

– Jeg føler egentlig at det endret meg. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være der jeg er nå bare ett år tilbake. Da var jeg slukt inn i det digitale, for å finne ut om jeg var god nok. Det var alltid det jaget på en måte. Det presset man utsetter seg selv for. Du velger jo selv å være med på det, for man trenger ikke å gå den veien som alle andre går. Derfor sa jeg heller; nå er det nok. Nå vil jeg gå andre veien, forteller hun.

HEKTET PÅ YOGA: – Det er nesten som at man har sluppet taket litt. og ikke er en del av den usunne delen av samfunnet, sier Ingvild om sin nye tilværelse. Foto: Kåre Breivik / TV2

Enkelte mer utsatt for avhengighet

Det er hun ikke alene om. Stipendiat på UiB, Mehri Agai, slettet sine sosiale medier for to år siden. Siden den gang har hun blitt med i et forskningsprosjekt som heter «Digital Detox», hvor de undersøker vanene til unge i Norge og hvorfor flere blir avhengige.

– Det vi ser i intervjuene vi har gjort med ungdom, er at noen av de opplever at de blir avhengige, og mer ulykkelig av det, mens andre ikke. Så kan vi spørre oss selv, hvorfor er det sånn? Og det er her det blir litt interessant, sier Agai.

Hun forklarer at det er ikke den samme typen sosiale medier som har lik påvirkning på alle. Det er to faktorer som spiller inn på om man blir avhengig ifølge forskningen; sosioøkonomisk bakgrunn og formålet personen har med mobilbruken.

– Hvis sosiale medier brukes til en mer passiv observasjon av en perifær kjendis eller en du aldri har snakket med, kan du ende opp med å sammenligne deg selv og føle at du taper den sammenligningen. Samtidig ser vi at det er de som har mer utfordringer hjemme, lavere sosioøkonomisk status er ofte de som blir mer fanget på sosiale plattformer generelt, forklarer hun.

Utvikler seg som et tre

– Hva vil en detox gjøre med en persons mentale helse?

– Man ser at de som har tatt en detox, over en kortere periode eller lenger, rapporterer at de er mer rolige. De har fått mer kontakt med noe autentisk. Gjerne noe nostalgisk. Mens andre opplever at de ikke klarer å være vekke fra skjermen helt. Det er vanskelig for mange å avskjære den digitale verden vi lever i, svarer Mehri Agai.

FANT MALEGLEDE: Ingvild hadde ikke malt siden barndommen, da hun begynte å male under korona. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ingvild har kommet godt ut av sin detox, og maler nå alt fra portrett av henne og kjæresten - til landskap. Hennes siste prosjekt er en person i meditasjonsstilling, som har et tre voksende ut av hodet.

– Jeg følte på en måte at det var meg jeg malte, fordi jeg lærer nye ting hele tiden, og finner ut hvem jeg er. Jeg vokser som et tre, som en plante. Det var vel det som kom frem i bilde og, at jeg utvikler meg. På samme måte som naturen gjør hver eneste dag, sier Ingvild Sætre.