Alexandra Rotan avslører bisarre henvendelser: – Folk vil kjøpe bilder av tærne mine

Sommerens nest siste program av Allsang på grensen står for tur. Denne gangen er det blant andre Alexandra Rotan (25) og bandet hennes KEiiNO som fortryller publikum med «Monument» og «Spirit in the Sky».

Til tross for sin unge alder har Rotan allerede rukket blant annet å turnere med Alan Walker (23) og å nå til topps med KEiiNO i Melodi Grand Prix i 2019.

25-åringen og de øvrige bandmedlemmene, Fred Buljo (33) og Tom Hugo Hermansen (41), var i siget etter MGP-seieren og Eurovision Song Contest, men så kom pandemien snikende.

STJERNEBAND: Alexandra Rotan og KEiiNO-kollegaene Fred Buljo og Tom Hugo Hermansen opptrer under Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det var tomt og det var vanskelig. Jeg er veldig glad for at jeg hadde Tom og Fred å snakke med under perioden. Vi hadde så mange planer. Vi var jo et nyoppstartet band og vi skulle gi ut album, vi skulle ut på turné – vi skulle bare fortsette der vi slapp i 2019, forteller Rotan til TV 2 i forkant av Allsang-opptredenen.

Halvannet år senere er situasjonen heldigvis en ganske annen. I disse dager turnerer bandet rundt omkring i landet og skriver ny musikk.

– Det er så deilig å være i gang igjen. Vi har en god del konserter oppe i Nord-Norge, så det er helt fantastisk. Jeg kjenner at nå er jeg lykkelig, nå er jeg der jeg skal være, sier hun.

I årets MGP måtte Rotan og bandkollegaene se seg slått av TIX (28), men sangeren tar det hele med et smil.

– Vi var jo med fordi vi hadde lyst til å kunne representere Norge igjen, men sånn er det. Livet skjer, og av og til så går det ikke riktig vei, men vi går fortsatt ut med hodet hevet, og er veldig stolte av den prestasjonen vi gjorde i MGP.

Nye eventyr venter for popstjernen til høsten. KEiiNO-vokalisten skal nemlig kjempe om seieren i NRK-programmet Stjernekamp.

– Jeg ser så utrolig frem til det. Det blir en lærerik periode. Jeg håper virkelig at jeg får komme så langt som mulig og i hvert fall får oppleve joik. For jeg har jo den beste læremesteren (KEiiNO-Fred, journ.anm.) av de alle til å kunne lære meg, hvis jeg skulle være så heldig å komme så langt, sier hun.

SHOW: KEiiNO fremfører MGP-låtene «Monument» og «Spirit in the Sky» under Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Hvorfor takket du ja?

– Det har jo alltid vært en drøm å være med fordi jeg elsker å stå på scenen. Og her får jeg faktisk muligheten til å bare kaste meg ut i noe jeg ikke har peiling på. Forhåpentligvis får jeg stå på scenen mange lørdager, og ikke minst underholde et publikum og å utfordre meg selv.

Rotan håper at sangkonkurransen kan gjøre henne mer robust som sanger og person.

– Jeg vil gjerne vokse og å bli flinkere til å ta imot konstruktiv kritikk. Jeg har alltid vært litt sår av meg helt siden jeg var liten jente. Hvis noen sa noe som var litt kritisk, så kunne jeg ofte oppfatte det som mye verre enn det egentlig var. Og sånn er det litt fortsatt, innrømmer hun, og fortsetter:

– Jeg tror at det i Stjernekamp er ting eller sjangre jeg ikke har peiling på i det hele tatt, så her må jeg tørre å ta imot kritikk, samt våge å feile. Jeg tror og håper at det kommer til å bli en fin reise jeg kan vokse på videre.

Fortsetter datingforbud

I et hektisk liv som artist har råholtkvinnen lite tid til å finne kjærligheten. Overfor TV 2 deler Rotan at hun har forlenget datingforbudet som manageren ga henne i forkant av MGP-deltakelsen i år.

– Jeg videreførte datingforbudet fordi jeg rett og slett ikke har tid til å date og jeg har nok med det jeg driver med nå. Jeg har så lyst til å reise rundt i verden og ikke date – ikke enda i hvert fall, sier hun, og fortsetter:

– Kanskje «prins charming» kommer deisende ned fra himmelen en eller annen gang, og da skjer det.

Rotan legger ikke skjul på at hun får en del henvendelser av det ymse slaget.

– Jeg har fått litt rare henvendelser. Det var en som ville kjøpe strømpebuksene mine og en som ville kjøpe bilder av føttene mine. Men jeg får aldri: «Vil du være med ut på kaffe?». Folk vil kjøpe bilder av mine tær, sier hun og små-ler litt.

