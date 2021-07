Allegri om Ronaldo:– Forventer at han tar ansvar

Massimiliano Allegri hadde sin første offisielle pressekonferanse som Juve-sjef da han møtte pressen på Allianz stadion tirsdag.

Den toskanske taktikeren er tilbake som sjef for «Den gamle dame», hvor han ledet Torino-klubben til elleve trofeer fra 2014-2019, samt tok dem til to Champions League-finaler.

Siden den gang har Maurizio Sarri og klubblegende Andrea Pirlo hatt sjefsansvaret med varierende hell. Forrige sesong endte i skuffelse da de til slutt kapret fjerdeplassen etter ni strake sesonger som seriemestere.

Hevder Ronaldo blir værende

Siden Allegri forlot klubben i 2019 har også spillergruppen opplevd en forandring. Den meritterte manageren mener det derfor hviler et enda større ansvar på superstjernen Cristiano Ronalo.

– Jeg sa til ham at dette er en viktig sesong og at jeg er glad for å møte ham igjen. Nå har han et mye større ansvar. For tre år siden hadde vi et mer erfarent lag, mens det nå er yngre spillere, sa taktikeren ifølge Football Italia.

– Jeg forventer mye av ham når det gjelder ansvar. Han er i god stand og er i form, fortsatte han.

Portugiseren har tidligere blitt linket til Paris Sant-Germain, men ifølge Allegri vil Ronaldo, som startet sin sesongoppkjøring mandag, etter all sannsynlighet fortsette i den svart- og hvitstripede Juve-drakten.

– Ronaldo er en god spiller og en smart fyr. Jeg snakket med han i går, slik jeg gjorde med de andre, sa den italienske taktikeren.

– Det eneste jeg er sikker på er at Ronaldo scorer mål, uansett hvor han spiller, la han til om 36-åringen som noterte seg for 36 mål for Juventus forrige sesong.

I Serie A endte han på 29 scoringer - fem mål foran Inters Romelu Lukaku på andreplass.

– Avslo tilbud fra Real Madrid

Den meritterte treneren ville ikke kommentere ryktene om Juventus' interesse for spillere som Manuel Locatelli, men legger til at koronapandemien har ført til at laget må ta høyde for hyppigere endringer.

– Vi spiller kamper nærmest hver tredje dag. Jeg trenger å rotere laget og involvere alle spillerne. Jeg kan forestille meg at spillernes ledelse ikke har vært lett det siste halvannet året.

Den 53-årige manageren avslørte også at det var andre beilere ute etter ham før han valgte å re-signere for nord-italienerne.

– Jeg må takke Real Madrid-presidenten for muligheten han ga meg. Jeg valgte Juventus på grunn av min kjærlighet til denne klubben og fordi jeg tror på dette unge laget. Det blir morsomt å trene disse spillerne, men vi må også vinne. Det er det viktigste, sa han.

Til tross for å ha en solid spillertropp til disposisjon, er Allegri klar på at forrige sesongs mestere, Inter, fortsatt er favoritten til å ta scudettoen den kommende sesongen.

Innrykket av trener-profiler som Spaletti, Sarri og ikke minst Mourinho gjør den kommende sesongen interessant, mener han.

– Inter er favoritten fordi de vant forrige sesong. Vi må starte på en ny vei for å vinne tittelen. Denne sesongen vil bli vanskelig. Milan har også forbedret seg og de unge spillerne deres har ett år lengre erfaring nå. De er blant favorittene med Roma, Lazio og Napoli.

– Det er vanskelig å forutsi hvor mange poeng vi trenger for å vinne tittelen. Kanskje mellom 86 og 88, avsluttet Allegri.