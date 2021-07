Mørk bekrefter forholdet

Etter 30-21-seieren mot Angola kunne Mørk komme med den ventede bekreftelsen.

– Jeg bekrefter det ja, hehe. Mer enn det holder jeg for meg selv. Så det svaret kan du bare sende videre nedover til de andre, sier Mørk til TV 2 mens hun peker på de andre mediene nedover.

Det var like etter mandagens pressetreff med håndballjentene at Nora Mørk la ut et Instagram-innlegg med bildeteksten «Du och jag» sammen med den svenske håndballspilleren Jerry Tolbring, der de holder rundt hverandre.

Tolbring med 71 landskamper for Sverige er ikke med i årets OL-tropp, men spilte for de gule og blå i OL i Rio i 2016. Han har nylig meldt overgang til GOG Håndbold etter mange år i tyske Rhein-Neckar Löwen.

Mørk var fornøyd at det ble seier mot Angola, men forteller også at det var en tålmodighetsprøve.

– Det var digg. Seig kamp. Det er kjedelig for oss når det er lite tempo fordi vi liker mye tempo, man blir litt småfrustrert. Men vi får to poeng og det var det som var planen i disse to kampene uansett. Så vi får ta med oss det, sier hun til TV 2.