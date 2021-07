Mann i 20-årene pågrepet – siktet for voldtekt av barn under 14 år

En mann bosatt på Vestlandet ble mandag pågrepet og siktet for å ha forgrepet seg på en ung jente.

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Det fremgår av kjennelsen at de fleste dokumentene i saken er klausulerte, altså skjult for den siktede mannen. Han er varetektsfengslet fordi retten mener det er sannsynlig at han vil komme til å ødelegge bevis dersom han løslates nå.

«Retten viser i den sammenheng til at politiet i den taktiske delen av etterforskingen vil opplyse saken gjennom avhør av barn som kan være lett påvirkelige», skriver retten.

Politiadvokat Lisa Refsnes ønsker ikke å besvare noen av TV 2s spørsmål om saken. Mannens forsvarer, advokat Ivar Blikra, har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.