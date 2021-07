Slik skal fadderukene unngå fjorårets hendelser

I fjor ble flere av de største fadderukene avlyst underveis. I år mener faddersjefene at de er klare for hva enn som måtte komme.

Da regjeringen utsatte overgangen til trinn fire i gjennåpningsplanen 28. juli, var beskjeden at den videre gjenåpningen tidligst vil skje i midten av august.

I et intervju med TV 2 28. juli sa Erna Solberg at hun trodde trinn fire ville bli innført om 14 dager. Lettelsene vil i så fall tre i kraft få dager i forkant, eller samme dag som flere av fadderukene begynner.

Samtidig er smittetallene i Norge stigende. Populære studiebyer som Bergen og Trondheim opplever økende smitte, og FHI sier at det kan bli aktuelt med lokale smitteverntiltak som skjenkestopp og munnbindbruk.

I Bergen sier kommunen at det kan bli aktuelt med nye tiltak.

Disse faktorene gjør at fadderukene i år må være fleksible. Flere av de største fadderukene planlegger nå både for at det vil komme ytterliggere lettelser og for at det plutselig kan komme lokale innstramninger.

Tre scenarioer

Fadderkoordinator ved OsloMet, Henriette Sarastuen Franck, tror fadderukene er bedre rustet til å takle smittesituasjonen i år.

– Jeg tror at vi, som resten av samfunnet, er mye mer vant til pandemien nå enn i fjor. Denne gangen har vi hatt mye lengre tid på å forberede oss.

Kick-off og velkomstseremoni vil foregå digitalt, faddergruppene vil ikke overstige 20 personer, og de største arrangementene er planlagt for maks 100 personer.

Fadderkoordinator ved OsloMet, Henriette Franck, har bedt de ulike faddergruppene om å planlegge etter tre scenarioer. Foto: PRIVAT

– I år er vi åpne for at arrangementene og programmet kan endre seg ut i august. Vi er vanligvis ikke så fleksible.

I tillegg har de ulike fadderstyrene ved de ulike fakultetene fått beskjed om å planlegge etter tre scenarioer.

– De skal planlegge både for at ting er som nå, at ting hovedsakelig blir digitalt og at ting faktisk åpner ytterligere opp. Det siste scenarioet blir sikkert ikke veldig aktuelt.

Franck tror likevel at de fleste faddere og fadderbarn vil oppleve at fadderukene i år går relativt normalt for seg.

– Bar-til-bar er en av aktivitetene som fortløpende må evalueres om er forsvarlig eller ei. Vi har vurdert den aktiviteten som mer risikofylt enn de andre aktivitetene.

Lysløypa er tilbake

Et sted hvor det planlegges for bar-til-bar, er Tromsø. Den tradisjonsrike Lysløypa planlegges å gjennomføres smittevennlig.

– Lysløypa er tilbake i år! Det vil være 35 grupper med maks 10 personer hver. Dette er mulig fordi hver gruppe vil ha stor avstand til hverandre da hver gruppe har ulike starttidspunkter.

BLIR BRA: Leder for DebutUKA i Tromsø, Tobias Hjermann, gleder seg til å ønske nye studenter velkommen til Nordens Paris. Foto: Isak Gustavsen

Det forteller leder for DebutUKA 2021, Tobias Hjermann.

Hvert eneste arrangement i Tromsø planlegges nå for å både kunne øke og minske kapasiteten.

– I tillegg har vi kjøpt inn streamingutstyr dersom det skulle bli aktuelt å ha noen av arrangementene heldigitale eller en kombinasjon mellom digitalt og fysisk.

Håper på koronasertifikat

I Trondheim er de virkelig klare før årets fadderuke.

Leder for fadderutvalget Dragvoll, Fabian Kolbergsrud Espeland, forteller at fadderuken blir relativt normal.

– Kommunen har lagt til rette for utendørs arrangement med 4 ganger 200 personer utendørs. I tillegg jobber vi med å kunne få til en koronasertifikat-løsning. Da kan vi ta inn 5 ganger 400 personer hvor alle har fått første vaksinedose.

SERTIFIKAT-LØSNING: I Trondheim håper de å få til en koronasertifikat-løsning før fadderuka, forteller leder for fadderutvalget Dragvoll, Fabian Espeland. Foto: Privat

Espeland forteller at det er mer usikkerhet knyttet til arrangementene innendørs.

Men det er uansett ikke de største arrangementene som er viktigst for studentene, ifølge Espeland.

– Vi er forberedt på å måtte gjøre endringer på de største arrangementene. Det som er viktigst er at opplegget til linjeforeningene kan gjennomføres. Det er der studentene får seg studiekamerater. Vi håper virkelig at ingenting kommer i veien for dem, selv om det eventuelt skulle komme noen lokale innstramninger.

Ingen snufsing på vors!

Bergen har de siste dagene hatt stigende smittetrend over tid.

Underveis i fadderuka i fjor så UIB seg nødt til å avlyse alle arrangementer på kveldstid.

– Hvordan skal dere unngå at noe lignende skjer i år?

– Det er jo det store spørsmålet. Det er helt vesentlig at alle praktiserer grunnleggende smittevern hardt. Ingen skal sitte og små-snufse på vors, uansett om man tenker at det mest sannsynlig er en enkel forkjølelse, sier fadderkoordinator ved UIB, Martin Jakobsen.

Jakobsen forteller at de fleste faddergruppene skal være på rundt 20 personer, men at alle gruppene får beskjed om å splitte seg dersom de ikke klarer å holde meteren.

– De største arrangementene vil i utgangspunktet romme rundt 250-300 personer. Men vi planlegger for både en oppskalering og nedskalering i alt vi gjør.

TILBUD TIL ALLE: Fadderkoordinator ved UIB, Martin Jakobsen, forteller at også fjorårets fadderbarn etter hvert vil få et tilbud. Foto: Privat

Tidligere i mai lanserte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim ideen om at årets fadderuke også skulle inkludere fjorårets studenter.



Ingen av fadderstyrene TV 2 har snakket med forteller at dette vil gjennomføres.

I Bergen vil det imidlertid være et visst tilbud til de som ikke fikk festet ut i fjor.

– Alle instituttene har fått midler til å lage et opplegg til fjorårets fadderbarn. Hva dette opplegget blir, er opp til hvert enkelt institutt. Dette blir gjennomført uken etter den originale fadderuka.